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Українці задекларували 1,67 млрд грн у межах податкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лют, 2022 13:44
Пропонуємо до обговорення:
За п'ять місяців українці задекларували вже 1,67 млрд грн та сплатили до держбюджету 95,6 млн грн.
Дивися повний текст Українці задекларували 1,67 млрд грн у межах податкової амністії
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Додано: Вів 15 лют, 2022 13:44
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