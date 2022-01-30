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«Дію» хочуть вивести на IPO
та розповіли, на чому...

«Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:13

  zenukua1992 написав:Рекламу крутитимуть?


реклама это прошлый век.
она сейчас практически не работает.
З.Ы. просто смотрите в конце страницы какая у них команда

и спросите себя для каких целей объединились все эти уважаемые господа и почему?
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:19

  Svetas написав:А превращение ГОСуслуг в коммерческий ЧАСТНЫЙ проект - это очередная попытка немного облегчить карманы пересичного. Американцы вкладывая доллар "помощи" обычно дальше забирают у Вас весь кошелёк.

Цікаво, що Ви навели приклад долара при тому, що сама ФРС - це приклад саме такого приватно-державного гібриду.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 01:23

Только в Украине госструктура может монетизировать себя таким образом и предлагая вводить комиссии за транзакции. Зачем мне тогда Дия? Я лучше физически приду тогда в банк. Какой бред. Может минйифры например запустит наконец то современную государственную биржу ценых бумаг ? Ее и монетизировать можно и фин услуги дополнительные. Ну почему у них все через одно место работает
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 11:24

Re: «Дію» хочуть вивести на IPO та розповіли, на чому...

  moldashavanin написав:полные идиоты будут регистрироваться в "Дія".

Э, дорогой....тут Вам дороже не зарегистрироваться будет. Попробуйте , для примера, не регистрироваться и не получать паспорт. :-) Тут система добровольно-принудительная, монополия, а значит вкусная тема. Украинский бизнес к таким вкусным вещам не допустят. Только IPO! :-)
Востаннє редагувалось Svetas в Чет 17 лют, 2022 13:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:53

Может для кого-то секрет, но НБУ зарабатывает на Bank.id.


orkoteg предлагаете и НБУ на IPO?
Серхио
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:02

Серхио Это уже давно сделано. НБУ продано с 2014 года, от нас тут реально ничего уже давно не зависит. Кстати Гонтарева одна из первых выполняла функцию вывоза наворованного за бугор нашими олигархами и иностранными "друзьями". И никто его отдавать обратно под контроль украинцев не собирается. Поэтому тут IPO не получится, всё уже приватизировано. :P
Svetas
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  #<12
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