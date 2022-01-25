За підсумками 2021 року експорт українських товарів до Росії зріс на 26% порівняно з попереднім роком і становив $3,4 млрд.
Дивися повний текст Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51
Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських...
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Дивися повний текст Росія випала із топ-3 найбільших імпортерів українських товарів.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:51
Как можно покупать у страны с которой, якобы, мы воюем? Почему не покупаем у Европы?
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