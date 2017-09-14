|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:11
барабашов написав:
А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?
гроші знімають через якихось обнальщиків місцевих (за відсотки);
їм перекидають на картку привату їхню, а вони видають фублі наліком
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5522
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:17
Значит крипта
И курс наверняка не 2рэ за гривну а намного менее выгодный
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5381
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:45
барабашов написав:Значит крипта
И курс наверняка не 2рэ за гривну а намного менее выгодный
Не обязательно.
Возможны и другие варианты. Например, потребности контрабанды.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 36294
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5355 раз.
- Подякували: 4860 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 22 вер, 2025 15:49
барабашов написав: Xenon написав:
сьогодні спілкувався із знайомим , у котрого батьки живуть на окупованій території (Донетчина) - ще з 22 року там кацапи зайшли.
виявляється їм досі платиться пенсія з України (на картки приват); + вони вже давно отримали раше аусвайси і отримують кацапську пенсію також.
А приватовские карты там работают? По какому курсу гривну на рубль переводят или они Р2Рметодом у фермеров(местных) продукты так покупают?
карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10612
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 22 вер, 2025 16:04
_hunter
карты - не работают, ездят "челноки" с баулами. Курс обмена - через бакс.
Незмінна схема з 14-го року
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16426
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 396 раз.
- Подякували: 2492 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|127135
|
|
|1493
|312903
|
|
|6076
|997934
|
|