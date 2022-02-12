Мінцифри планує прив’язати «єСмартфони» до конкретних абонентів, які беруть участь у державній програмі.
Дивися повний текст «єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до конкретних абонентів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:37
«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до конкретних абонентів.
Додано: Чет 17 лют, 2022 08:37
главное чтобы деньги бабушка могла передать - ну там смску сказать или самой на счет для сохранения перевести
а может и нотариальные действия какие сделать
|