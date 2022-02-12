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«єCмартфони» для людей старше
60 років прив’яжуть до...

«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:37

«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...

Пропонуємо до обговорення:
Мінцифри планує прив’язати «єСмартфони» до конкретних абонентів, які беруть участь у державній програмі.

Дивися повний текст «єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до конкретних абонентів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 08:37

главное чтобы деньги бабушка могла передать - ну там смску сказать или самой на счет для сохранения перевести

а может и нотариальные действия какие сделать
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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