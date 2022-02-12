«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...

Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.
Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:01
Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.
Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 лют, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 лют, 2022 18:11
Зачем сразу выбрасывать, можно как радио или фонарик использовать. В крайнем случае батарею снять, наверняка будет где-то в районе 5000 mAh.
А вообще то, помню лет десять назад везде пестрели объявления с предложениями замены IMEI и разлочки. Думаю что и сейчас найдутся умельцы.
Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11
А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?
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