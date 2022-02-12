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«єCмартфони» для людей старше
60 років прив’яжуть до...

«єCмартфони» для людей старше 60 років прив’яжуть до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 17:01

  alt402 написав:Класна ідея, щоб одразу робити номера фінансовими - вийде чудова база для шахраїв. Одразу і фінансовий номер, і дані паспорту, в одному місці. І все це через Дію швиденько спливе.

Как вам удалось разделить эти номера? Я серьезно интересуюсь.

Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 17 лют, 2022 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 18:11

  Juna написав:у нес знатно подгорело от этого. Пора делать импчимент после многих решений.
Нам не нужен смартфон который продать нельзя, дешевый свою лучше коня дареного еще тем более с такими условиями. если продать нельзя то будет сдан за 3 копейки на запчасти или выброшен в мусорку.


Зачем сразу выбрасывать, можно как радио или фонарик использовать. В крайнем случае батарею снять, наверняка будет где-то в районе 5000 mAh.

А вообще то, помню лет десять назад везде пестрели объявления с предложениями замены IMEI и разлочки. Думаю что и сейчас найдутся умельцы.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 19:11

  Hotab написав:Как можно в смартфоне иметь не финансовый номер, если все банковские смс приходят на финансовый?

А какая связь прихода банковских SMS на какой-то номер и необходимостью засовывать симку с этим номером именно в смартфон? И что, если в смартфоне только два слота под симки, то больше двух финансовых номеров иметь не судьба?
moveton
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