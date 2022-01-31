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Банки у світі інвестували
$1,5 трлн у вугільну...

Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:35

Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну...

Пропонуємо до обговорення:
Комерційні банки у світі надали вугільній промисловості у період із січня 2019 по листопад 2021 року близько $1,5 трлн.

Дивися повний текст Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну промисловість майже за 3 роки – дослідження.
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 10:35

Какая ирония....Альянс при ООН, созданный для достижения нулевых выбросов СО2, финансирует ту промышленность, продукт которой генеририрует эти самые выбросы СО2....
vadym_bykovets
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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