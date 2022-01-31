Комерційні банки у світі надали вугільній промисловості у період із січня 2019 по листопад 2021 року близько $1,5 трлн.
Дивися повний текст Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну промисловість майже за 3 роки – дослідження.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 10:35
Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну...
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Дивися повний текст Банки у світі інвестували $1,5 трлн у вугільну промисловість майже за 3 роки – дослідження.
Додано: Чет 17 лют, 2022 10:35
Какая ирония....Альянс при ООН, созданный для достижения нулевых выбросов СО2, финансирует ту промышленность, продукт которой генеририрует эти самые выбросы СО2....
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