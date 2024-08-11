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Названо марки, які випускають
найнадійніші у світі...

Названо марки, які випускають найнадійніші у світі...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:29

Названо марки, які випускають найнадійніші у світі...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти порталу HotCars назвали найнадійніші марки авто за підсумками 2024 року. Якщо раніше своїми надійними автомобілями славилися переважно японські виробники, то тепер із ними можуть конкурувати також німецькі та корейські бренди.

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Названо марки, які випускають найнадійніші у світі автомобілі
R2
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Повідомлення Додано: Чет 02 січ, 2025 20:29

Перша п'ятірка точно. А далі шось є сумніви.
fikysbenjamin
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