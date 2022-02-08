Українці люблять роботу не за гроші.
Дивися повний текст 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка).
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43
69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка).
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43
Еще бы у пациентов больницы провели опрос, довольны ли они своим здоровьем.
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:58
Re: 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографік
если бы 100% украинцев были бы довольны, то чтобы про них сказали HR-специалисты?
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