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69% українців незадоволені
своїми зарплатами (інфографіка)

69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43

69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українці люблять роботу не за гроші.

Дивися повний текст 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43

Еще бы у пациентов больницы провели опрос, довольны ли они своим здоровьем.
oleggg1986
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:58

Re: 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографік

если бы 100% украинцев были бы довольны, то чтобы про них сказали HR-специалисты? :mrgreen:
Примат
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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