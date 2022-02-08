Українці люблять роботу не за гроші.
Дивися повний текст 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка).
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Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43
69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка).
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43
Еще бы у пациентов больницы провели опрос, довольны ли они своим здоровьем.
Додано: Чет 17 лют, 2022 13:58
Re: 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографік
если бы 100% украинцев были бы довольны, то чтобы про них сказали HR-специалисты?
Додано: Чет 17 лют, 2022 15:58
Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:24
В нашей стране скорее нужно говорить не о зарплатах, а о ценах на товары, которые ни кем не контролируются
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:43
konjkov_il29 А цены на товары должны кем-то контролироваться? Рыночная экономика? Не не слышал. Думаете проклятые капиталисты из-за своей жадности взвинчивают цены? Так составьте им конкуренцию - поставьте цены ниже и все покупатели будут ваши.
Можно конечно устанавливать централизовано граничные цены, но ни к чему, кроме разорения производителей и пропадания товаров из магазинов это не приведет.
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