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69% українців незадоволені
своїми зарплатами (інфографіка)

69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43

69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Українці люблять роботу не за гроші.

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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:43

Еще бы у пациентов больницы провели опрос, довольны ли они своим здоровьем.
oleggg1986
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 13:58

Re: 69% українців незадоволені своїми зарплатами (інфографік

если бы 100% украинцев были бы довольны, то чтобы про них сказали HR-специалисты? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 15:58

  oleggg1986 написав:Еще бы у пациентов больницы провели опрос, довольны ли они своим здоровьем.

Как говорится в древнем анекдоте: "Фима, а мы продаем или покупаем?" -- на приеме у военкома никто здоровым бы не ушел, а вот у платного (сильно платного) врача -- процент был бы обратным :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 00:24

В нашей стране скорее нужно говорить не о зарплатах, а о ценах на товары, которые ни кем не контролируются
konjkov_il29
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:43

konjkov_il29 А цены на товары должны кем-то контролироваться? Рыночная экономика? Не не слышал. Думаете проклятые капиталисты из-за своей жадности взвинчивают цены? Так составьте им конкуренцию - поставьте цены ниже и все покупатели будут ваши.

Можно конечно устанавливать централизовано граничные цены, но ни к чему, кроме разорения производителей и пропадания товаров из магазинов это не приведет.
andretar
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