Чому рахунки за розподіл газу виставляють навіть тим споживачам, хто взагалі не користується «блакитним паливом».
Дивися повний текст Тарифи на доставку газу: хто і як встановлює та коли можна не платити.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:14
Тарифи на доставку газу: хто і як встановлює та коли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тарифи на доставку газу: хто і як встановлює та коли можна не платити.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:14
особо рассмешить фраза о жалобе в НКРЭКУ - за много лет эта организация не смогла решить ни один спорный вопрос ни с одним облгазом...
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