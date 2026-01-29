Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 22:52

  fler написав:Росія ніколи не стикалася з таким гострим дефіцитом робочої сили.
https://komersant.ua/defitsyt-robochoi- ... ho-vidomo/
Хто тут розсусолював, що вони можуть і далі роками вести війну?

Они это могут делать в 5 раз дольше нас, поскольку имеют население в 5-6 раз больше. А потери на фронте примерно одинаковы.
Damien
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 23:18

потери на фронте примерно одинаковы.


Експерти яких ми заслужили
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2026 23:19

  katso написав:
  _hunter написав:
  katso написав:[

Дитину. Відпочивати. Одну. Кудись де за нею приглянуть а батьки від неї відпочинуть. За часів СРСР звичайні люди були спроможні відправити дитину до піонер табору на 30 днів, де колись бував і я. Питання- на який строк зараз (навіть до війни) люди фінансово спроможні відправити дитину кудись одну відпочивати? Ось й поміряємо коли краще живеться :lol:

Я помню этот спор где-то года пол назад... Сейчас лень искать, НО: вы забываете такое слово как "путевка" - которую при совке нужно было еще и "достать". Так что прямо вот так вот "звичайні люди" - не работало.


Ну достать это да, но тогда доставали абсолютно все. Но по итогу доставалась она всем кто хотел. Даже тут на форуме уже человека три сознались что ездили. А вот кто сейчас отправлял куда то ребенка и на сколько, ни отписался никто.

Для "абсолютно всі", вірніше для тих у кого не було бабусі до якої можна було відправити дітей на літо - був "табір праці без відпочинку" влаштований директорами школи та колгоспу. Я з такого втік на 2-ий день та попросився назад до бабусі...

Щось умовно пристойне - здається в 87-му ми з однокласником зайняли 2-3 місця на обласній олімпіаді та отримали путівки в "Молоду Гвардію". Мама нашого друга - головний лікар районної лікарні там буквально "рила землю" щоб дістати путівку і для нього, але так і не змогла. І лише в наступному році таки відправила його аж в "Артек".

Тобто "путевка" - була малодоступною навіть для "містечкової еліти", а для "всем кто хотел" - взагалі майже нереально.
candle645
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 03:33

  Hotab написав:

потери на фронте примерно одинаковы.


Експерти яких ми заслужили

По данным исследования Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS), количество погибших, раненых и пропавших без вести в российско-украинской войне этой весной может достичь отметки в 2 млн человек, пишет NYT. В настоящее время суммарные потери обеих сторон составляют почти 1,8 млн. человек: потери РФ оценивают около 1,2 млн., а Украины — в 600 тыс. человек. Специалисты опирались на данные правительств США и Великобритании, поскольку РФ занижает цифры, а Украина не обнародует официальные отчеты.

Ок, нет таких данных, что "примерно одинаковы", есть 1:2 на начало 2026г(что уже играет в пользу противника, т.к. ресурс у них в 5-6 раз больше).
Но даже при анализе этих 1:2 нужно учитывать, что подсчет вела дружественная нам сторона(США и Великобритания), а также то, что в начале войны россиянцы умирали просто пачками, когда уничтожали их колонны(то, чего не происходит сейчас, но оно вошло в общий подсчет)
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 04:41

нет таких данных, что "примерно одинаковы"


От і добре.

в начале войны россиянцы умирали просто пачками, когда уничтожали их колонны(то, чего не происходит сейчас, но оно вошло в общий подсчет)


А что жі «проісходіт сійчяс»?
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 04:43

Летусрок, на тобі ще трохи «російського контенту»..

https://youtube.com/shorts/bjWVmNvgJXo? ... zqtUHBjr0z
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2026 05:26

  budivelnik написав:
  katso написав:А чем тогда, что незыблемо? Время человеческой жизни и возможность отдыха. Работаем столько же, 8 часов. Вот и вопрос "а как отдыхаем".
1 В китайців є лайка
Щоб ти жив в епоху перемін...
Ми живемо в епоху перемін, найгірший проміжок часу з точки зору 5000 літньої історії китаю...
2
в нас ця епоха перемін не закінчується. Ти чомусь рішив що в цій грі є незгораємі суми. Але в нас воно все горить. Наступний етап зубожіння населення це втрата совіцької нерухомості.
Доречі про китай. Вуха китаю все явніше стирчать за рф та іраном

🇨🇳🇷🇺 Китай таємно тренував московитів, частина з них уже воює проти України — Reuters

🖥 Про це йдеться у матеріалі агентства з посиланням на три європейські розвідки і документи, які бачили журналісти. Наприкінці 2025 року в Китаї підготували близько 200 московитів. Когось із них уже зафіксували серед московських операторів дронів в окупованому Криму та Запорізькій області.

✍️ Двомовну угоду про підготовку підписали у Пекіні 2 липня 2025 року старші офіцери обох сторін. Московитів мали тренувати на військових об'єктах у Пекіні та Нанкіні. У відповідь сотні китайських військових мали проходити підготовку в росії. Угода також забороняла будь-яку згадку про візити у ЗМІ та передачу інформації третім сторонам.

✈️ Більшість курсів стосувалася ударних дронів, FPV і протидії БПЛА. Решту курсів присвятили РЕБ, армійській авіації, бронепіхоті, поводженню з вибухівкою і розмінуванню. Один із внутрішніх московських звітів, датований груднем 2025-го, описує курс із загальновійськового бою для близько 50 військових у філії піхотної академії Сухопутних військ НВАК у Шицзячжуані на сході Китаю. Московитів тренували вести вогонь з 82-мм мінометів і коригувати влучання дронами.

👀 На іншому курсі вчили збивати дрони РЕБ-рушницями, мережевими системами перехоплення і дронами-перехоплювачами. Звання тих, чиї імена встановила розвідка, — від молодшого сержанта до підполковника. Імена є у московському військовому документі зі списком відряджених до Китаю. Він теж потрапив до Reuters.

«Тренуючи російських військових на оперативно-тактичному рівні, які потім беруть участь у війні в Україні, Китай залучений до війни на європейському континенті значно глибше, ніж було відомо раніше», — сказав агентству один зі співрозмовників із розвідки.

ℹ️ МЗС Китаю заявило Reuters, що Пекін зберігає «об'єктивну і неупереджену позицію» і сприяє мирним переговорам, а «зацікавлені сторони не повинні роздмухувати конфронтацію». Міноборони росії та Китаю на запит не відповіли.
