У національній економічній стратегії до 2030 року закріплена мета – забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку.
Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07
Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49
Re: Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
Якщо буде 10 млрд кубів біогазу, то зможе, інакше ні.
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