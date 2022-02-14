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Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07
Пропонуємо до обговорення:
У національній економічній стратегії до 2030 року закріплена мета – забезпечення 100% потреб України в природному газі за рахунок власного видобутку.
Дивися повний текст Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ власного видобутку
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R2
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:07
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
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Lunar
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 18:49
Якщо буде 10 млрд кубів біогазу, то зможе, інакше ні.
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lapay
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 20:23
Lunar написав:
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
Ціна газу знижуватись не буде, навіть не надійтесь.
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andrijk777
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Додано: Суб 19 лют, 2022 00:18
Lunar написав:
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
Обязательно будет справедливой: Ротердам++, т.е. Ротердам + стоимость прокачки из Ротердама + стоимость прокачки в Ротердам. Евроинтеграция же.
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moveton
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Додано: Суб 19 лют, 2022 07:56
andrijk777 написав:
Ціна газу знижуватись не буде, навіть не надійтесь.
Цена вырастет,
во первых потому что мы живем при капитализме, а не социализме
во вторых если транзита не будет, то неоткуда брать деньги на дотации
в третьих нас экономически душат, причем с обоих сторон, потому на цене еще нужно будет заработать
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hno3
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Додано: Суб 19 лют, 2022 08:14
Lunar написав:
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
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Цитрин
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Додано: Суб 19 лют, 2022 10:03
Цитрин написав: Lunar написав:
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
Кое-кто обещал что в 2020 Украина будет экспортировать газ ну и как?
Все как обычно, в 2030 скорее всего и никто нынешнего премьера и не вспомнит
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antikkristall
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Додано: Суб 19 лют, 2022 12:15
antikkristall написав: Цитрин написав: Lunar написав:
Хорошей новостью это будет тогда,когда цена этого газа будет справедливой для народа,а не Ротердам +. При себестоимости 3 гр.
отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
Кое-кто обещал что в 2020 Украина будет экспортировать газ ну и как?
Все как обычно, в 2030 скорее всего и никто нынешнего премьера и не вспомнит
Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.
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vt313
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Додано: Суб 19 лют, 2022 12:37
Где Шмыгаль, а где 2030 год?! Ещё ни с одного экс премьера за 30 лет не спросили за "лапшу" про украинский газ, которого хватит всем. И с этого не спросят.
А в реале , до 2030 г стоит ожидать полного перехода на американский СПГ. Ибо ихний газ, тепловозы, уголь , равно как и Джавелины - самые лучшие в мире!
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warlamp
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