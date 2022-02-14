Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
vt313 написав: Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.
"...Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году – 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное "Укргазвыдобування" должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.
Цитрин написав:отдадут иностранцам, которые будут продавать его нам по той цене, по которой захотят. Он уже по сути в руках иностранцев, которые зарабатывают 700% на марже продавая его народу, но формально газ пока народу принадлежит. Себестоимость кстати 1 грн а не 3.
Брехня про 700%! Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала. Потім Чавес все націоналізував і майже зразу почались проблеми. Або Казахстан - нафто/газова галузь прекрасно розвивається тому що прийшли іноземці. Те що "можновладці" все розкрадають - це не вина іноземців.
andrijk777 написав:Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.
Если бы против Венесуэлы не были введены санкции, то она сейчас бы процветала, но они сделали немыслимое, решили что можно богатеть за счет США, торгуя с ними и при этом ничего не давая взамен. Они обязаны были отдавать свои ресурсы, а жить на подачки с барского стола. Теперь пускай мучаются и страдают.
Kudrjavuy написав:Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене) Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.
Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится. Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе. Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.
Kudrjavuy написав:Запретят покупать электроэнергию в Белорусии, и РФ(по дешовой цене) Но никто не будет заниматься собственной угледобычей и энергетикой, а подключатся по западные сетя, где стоимость электричества на порядок выше.
Тут надо определится что нам нужно, усидеть на двух стульях не получится. Или мы сможем гулять и тратить честно заработанное в Лондоне и Париже, но при этом платить на "пару копеек" больше за электричество и газ или покупать дешёвые ресурсы, но нельзя будет гульбанить на Западе. Думаю ответ очевиден, заплатим три копейки и гайда на отдохнуть и пообщаться с приличными людьми.
Речь о принудительно обваленной клоунами энергетике, на выход из сотворённой этой нечистью ситуации - выхода не видно и в перспективе.
andrijk777 написав:Яскравий приклад Венесуела. Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала.
Если бы против Венесуэлы не были введены санкции, то она сейчас бы процветала, но они сделали немыслимое, решили что можно богатеть за счет США, торгуя с ними и при этом ничего не давая взамен. Они обязаны были отдавать свои ресурсы, а жить на подачки с барского стола. Теперь пускай мучаются и страдают.
Все вірно! А як ви хотіли? Компанії США вклались в їх нафтовидобуток, а потім їх проекти експропріювали. Одержали санкції. В чому проблеми. Потрібно було самим все розвивати - тоді би санкцій не було.
andrijk777 Звісно графіки співпадають. При чому Чавес до націоналізації 1976?
"Коли добуток нафти вели іноземці - країна процвітала." Як раз графіки засвідчують, що до націоналізації 1976 видобуток нафти зменшувався, причому стрімко (наскільки видно то на 30% порівняно із 1965). ВВП на душу населення 1965 - 869,5, 1976 - 2314, 1985 - 3577 (https://data.worldbank.org/indicator/NY ... start=1960) Зубожіння