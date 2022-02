Шмигаль: Україна до 2030 року повністю перейде на газ...

Додано: Пон 21 лют, 2022 12:37

xaos_22 написав: andrijk777

Венесуела націоналізувала нафтову промисловість 1 січня 1976 року ( https://www.forbes.com/sites/rrapier/20 ... 56b534ecd3 ).

У 1976 Чавес, згідно Вікі, лише почав службу у антипартизанському підрозділі.

У 2007 іноземні компанії повинні були продати від 60% у проектах.

Згідно доступних даних ( https://tradingeconomics.com/venezuela/ ... production ) на видобуток у негативному аспекті це не вплинуло.

Вплинули через 10 років лише санкції США Венесуела націоналізувала нафтову промисловість 1 січня 1976 року ().У 1976 Чавес, згідно Вікі, лише почав службу у антипартизанському підрозділі.У 2007 іноземні компанії повинні були продати від 60% у проектах.Згідно доступних даних () на видобуток у негативному аспекті це не вплинуло.Вплинули через 10 років лише санкції США

Почитайте пункт "The Causes of the Decline" - там чітко написані 2 причини занепаду.Не потрібно фантазувати і робити свої висновки.* Чомусь графіки добутку () і () зовсім не співпадають..... Хтось з них нажаль бреше.