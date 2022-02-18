Американська компанія Apple візьме участь у проєкті перепису населення України. Проєкт стартує вже цього року.
Дивися повний текст Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для проведення перепису населення.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32
Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для проведення перепису населення.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:41
Это именно пустая трата денег. У всех есть телефоны(у школьников кстати тоже)прямо сразу со всеми функциями планшетов, не говоря уже о том, что записывать на бумажке может оказаться проще и эффективнее.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:45
А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:05
Те ж саме, що смартфони для 60+, планують потратити 5-6 тисяч за одиницю ( і це прямі покупки і кілька мільйонів одиниць) при тому, що у роздрібній мережі можна купити тисяч за три. Нашим чинушам тільки дай щось купити або побудувати!
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:13
Даже интересно что дальше Учителям ноутбуки, пенсионерам телефоны, планшеты теперь. Они там наверху вообще без тормозов ? Или это нам дают деньги но говорят куда тратить ?
Военный сбор пора отменять. Они уже не знают куда тратить деньги
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