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Україна може закупити 30-40
тисяч планшетів Apple для...

Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32

Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...

Пропонуємо до обговорення:
Американська компанія Apple візьме участь у проєкті перепису населення України. Проєкт стартує вже цього року.

Дивися повний текст Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для проведення перепису населення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32

Это типа 6млрд $ +- некуда деть?
brk01230
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:41

Это именно пустая трата денег. У всех есть телефоны(у школьников кстати тоже)прямо сразу со всеми функциями планшетов, не говоря уже о том, что записывать на бумажке может оказаться проще и эффективнее.
Horus
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 12:45

А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов
p_a_l
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:05

Те ж саме, що смартфони для 60+, планують потратити 5-6 тисяч за одиницю ( і це прямі покупки і кілька мільйонів одиниць) при тому, що у роздрібній мережі можна купити тисяч за три. Нашим чинушам тільки дай щось купити або побудувати!
bobo
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:13

Даже интересно что дальше :) Учителям ноутбуки, пенсионерам телефоны, планшеты теперь. Они там наверху вообще без тормозов ? Или это нам дают деньги но говорят куда тратить ?

Военный сбор пора отменять. Они уже не знают куда тратить деньги ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 13:39

  p_a_l написав:А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов

Эсессно!
Не шпиен, а диверсант, мало того, что подрываешь экономическое могущество ближайшего партнёра. Так ты ещё и Китай укрепляешь. Измена однозначно!
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:07

Эти твари уже затрахали прожектами распила бюджета...
gento44
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 14:33

  p_a_l написав:А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов


В лучшем случае обьявят пророссийской ватой, а в худшем три года расстрела :) Кстати, насчет окон здесь лучше не спрашивать, кто хочет легко найдет в интернете подробный ответ, со всеми доказательствами, а еще можно спросить что происходит в подобной ситуации у обычного ветерана любой войны или хотя бы кадрового военного...
antikkristall
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