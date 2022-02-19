Американська компанія Apple візьме участь у проєкті перепису населення України. Проєкт стартує вже цього року.
Дивися повний текст Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для проведення перепису населення.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 12:32
Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для проведення перепису населення.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:41
Это именно пустая трата денег. У всех есть телефоны(у школьников кстати тоже)прямо сразу со всеми функциями планшетов, не говоря уже о том, что записывать на бумажке может оказаться проще и эффективнее.
Додано: Суб 19 лют, 2022 12:45
А если я спрошу почему не планшеты подешевле и не яблочные, я буду считаться российским шпийоном? Меня за это могут расстрелять? А то я позавчера имел место спросить почему окна целые? Так у модеров (не этого сайта) начался разрыв проходов
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:05
Те ж саме, що смартфони для 60+, планують потратити 5-6 тисяч за одиницю ( і це прямі покупки і кілька мільйонів одиниць) при тому, що у роздрібній мережі можна купити тисяч за три. Нашим чинушам тільки дай щось купити або побудувати!
Додано: Суб 19 лют, 2022 13:13
Даже интересно что дальше Учителям ноутбуки, пенсионерам телефоны, планшеты теперь. Они там наверху вообще без тормозов ? Или это нам дают деньги но говорят куда тратить ?
Военный сбор пора отменять. Они уже не знают куда тратить деньги
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:09
Целые потому, что жахнули болванкой. А вот как получилось жахнуть почти под прямым углом что по горизонтали, что по вертикали. Учитывая, что в сотне-другой метров по пути полета снаряда жилой 5-этажный дом. Ну ок, стреляли навесом, но таблицы стрельбы 122-мм гаубицы подсказывают, что с расстояния 6 км, с которого в принципе можно попасть в стену под углом, близким к прямому, угол падения 30+ градусов, а полка с игрушками под входным отверстием цела. Да и то, чтобы попасть в ту стену под углом, напоминающим прямой, гаубицу нужно выкатить прямо на взорванный мост через Северский Донец, 100 метров до украинских позиций. Если стрелять с юга, как рисует беллингкет, снаряд пойдет по касательной, если даже провалит стену, то вид отверстия будет совершенно иной. Да и угол здания уедет, и плиты перекрытия разойдутся, а штукатурка на потолке визуально цела.
Координаты точки попадания 48.67387441057093, 39.45133911135367, координаты моста 48.63520926477124, 39.511532167884845. Линия разграничения проходит по реке Северский Донец южнее детского сада.
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