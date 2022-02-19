Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...

У мене планшет за 2000₴
І йому вже майже 8 років. Але він ще огого який молодець! І скромний... От, пишу на ньому, а він вдає, ніби й не чує.
Якби я був переписувачем, то зовсім дешево "здав" би його державі в лізинг... 200₴? 100₴? Хоч 50₴?? Або й безплатно -- просто аби не марудитись з паперами.
Електронні таблиці в планшеті є.
Ще треба з реєстрів взяти "*.xls" файли про зареєтрованих у житлових будинках людей. А потім просто йти від квартири до квартири і ставити "±", або навіть і дописувати когось, вірячи на слово(!?)
Потім ті "*.xls" файли ще можна буде дати міськ-сіль-радам, аби вони мали чинний перелік, та ще й захищений від усіляких "блекаутів онлайну".