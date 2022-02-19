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Україна може закупити 30-40
тисяч планшетів Apple для...

Україна може закупити 30-40 тисяч планшетів Apple для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:18

  o_volvachev написав:Совсем обнаглели с Apple.
Для переписи достаточно за 2тыс грн планшета

У мене планшет за 2000₴
І йому вже майже 8 років. Але він ще огого який молодець! І скромний... От, пишу на ньому, а він вдає, ніби й не чує. :)
Якби я був переписувачем, то зовсім дешево "здав" би його державі в лізинг... 200₴? 100₴? Хоч 50₴?? Або й безплатно :( -- просто аби не марудитись з паперами.

Електронні таблиці в планшеті є.
Ще треба з реєстрів взяти "*.xls" файли про зареєтрованих у житлових будинках людей. А потім просто йти від квартири до квартири і ставити "±", або навіть і дописувати когось, вірячи на слово(!?)
Потім ті "*.xls" файли ще можна буде дати міськ-сіль-радам, аби вони мали чинний перелік, та ще й захищений від усіляких "блекаутів онлайну".
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:00

Для одноразовой переписи планшеты покупать не обязательно, тем более завязываться на эплах с их проприетарной айосью. У китайцев в разы дешевле, и в лизинг можно. В общем, очередной распил.
phantom_systems
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Слишком много налогов у нас собирается, вот и ищут куда оприходовать, а мозгов что то создавать для общества у клоунов не хватает. У корыта клоуны, бездари, тиктокеры...
tigr-uu
 
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