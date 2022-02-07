США побудують у Польщі шість АЕС
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Додано: Суб 19 лют, 2022 13:49
Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки мають намір побудувати на території Польщі щонайменше шість нових реакторів американської компанії NuPower Power. Угоду про це сторони підписали 14 лютого у Вашингтоні за участю віце-прем’єра Польщі Яцека Сасіна.
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США побудують у Польщі шість АЕС
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R2
Робот новин
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Додано: Суб 19 лют, 2022 13:50
*Вдоль нашей границы реализуется несколько крупных атомных проектов*
Интересная стратегия!
astatempo
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Додано: Суб 19 лют, 2022 20:40
6 реакторов суммарной мощностью как один ВВЭР-440...
Тракторист
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Додано: Суб 19 лют, 2022 22:13
Тракторист
А куда ж Вестингхаузцу ТВЕЛы продавать? Страна под их контролем, и нужно доить, пока не соскочили. Нам бы у американцев поучиться.....
Нужно делать не то, что они говорят делать, а то, что они делают!
Svetas
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Додано: Суб 19 лют, 2022 22:33
Svetas написав: Тракторист
А куда ж Вестингхаузцу ТВЕЛы продавать? Страна под их контролем, и нужно доить, пока не соскочили. Нам бы у американцев поучиться.....
Нужно делать не то, что они говорят делать, а то, что они делают!
Вони щоб здати на права водія готуються і здають а не готують хабарі
От і ти з дітьми здавай без хабарів
Ukrainian
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Додано: Суб 19 лют, 2022 22:50
Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.
unicdima
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:19
Литовцы от злости рвут волосы на известном месте. Литву, по дурости отказавшуюся от своей уже готовой атомной энергетики, соседи обложат АЭСами со всех сторон: сначала Беларусь, теперь вот Польша, и в Калининградской области снова какое-то оживление с замороженной Балтийской АЭС.
warlamp
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:27
unicdima написав:
Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.
По новой директиве ЕС атомная энергетика отнесена к зелёной, АЭС разрешено строить до 2045 года, с максимальным сроком службы до 60 лет.
https://thepage.ua/news/evrokomissiya-r ... -2045-goda
warlamp
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:31
unicdima написав:
Сумнівно, європейські зелені на гроші Газпрома піднімуть такий гвалт.
Тем более если посмотреть сколько блоков в реальности построил Вестингауз за последние лет...
antikkristall
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