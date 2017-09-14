Додано: Пон 22 вер, 2025 21:43

А в целом интересная тема возникает. Как судьи с юридическим образованием

Эта тема уже когда-то обсуждалась. По-моему, на этой же ветке и в связи с тем же вопросом о возможности юристов быть всезнайками. Тоже по инициативе юриста, вот не помню ник. Он тогда доказывал, что юристы знают всё, прямо как энциклопедисты ХVIII века.

ЛАД написав: Никак не могут, а решения выносят на основании заключений экспертов.

Никак не могут, а решения выносят на основании заключений экспертов.

ЛАД написав: Кстати, по Чернобыльской аварии суд тоже состоялся и 6 человек были осуждены на разные сроки. Суд был достаточно быстрый - 18 дней (за вычетом выходных). Трое получили по 10 лет. Правда, по разным причинам вышли через 4 года.

И осуждены были не разработчики реактора, а люди, отвечавшие за эксплуатацию станции.

Кстати, по Чернобыльской аварии суд тоже состоялся и 6 человек были осуждены на разные сроки. Суд был достаточно быстрый - 18 дней (за вычетом выходных). Трое получили по 10 лет. Правда, по разным причинам вышли через 4 года.

И осуждены были не разработчики реактора, а люди, отвечавшие за эксплуатацию станции.

Так что если вы хотите базироваться на юридических основаниях, то в авариях виноваты операторы станции, а не конструкция, и тогда точно причины аварий разные.

Так что конструктивные недостатки это не причина аварии.



Согласно докладу Международной консультативной группы по ядерной безопасности, причиной аварии стали конструкционные недоработки реактора РБМК-1000, которые впоследствии привели к катастрофе на ЧАЭС 26 апреля 1986 года[1].



В 1993 году INSAG опубликовал дополнительный отчёт[15], обновивший «ту часть доклада INSAG-1, в которой основное внимание уделено причинам аварии», и уделивший большее внимание серьёзным проблемам в конструкции реактора. Он основан, главным образом, на данных Госатомнадзора СССР и на докладе «рабочей группы экспертов СССР» (эти два доклада включены в качестве приложений), а также на новых данных, полученных в результате моделирования аварии. В этом отчёте многие выводы, сделанные в 1986 году, признаны неверными и пересматриваются «некоторые детали сценария, представленного в INSAG-1», а также изменены некоторые «важные выводы». Согласно отчёту, наиболее вероятной причиной аварии являлись ошибки проекта и конструкции реактора, эти конструктивные особенности оказали основное влияние на ход аварии и её последствия[23].



Не читал. Судить о его позиции с ваших слов не буду.Остается пернести этот подход на позиции участников форума из числа экономистов, программистов, юристов, химиков... На формирование ихточек зрений, утверждений налагают отпечаток лица (люди) со специальными знаниями.Без проблем. Повторим еще раз. Я оспорил вашу тезу о том, что до Чернобыля была увереннсть о невозможности такой аварии . В рассуждение о причинах аварии зашли вы. Причем указали две ссылки. Тексты по вашим ссылкам противоречат вашему утверждению:Цитита по ссылке:Вы спорите как минимум с составителями текста вики и как максимум с Международной консультативной группой по ядерной безопасности (если в докладе есть эта формулировка). Что касается вашего аргумента относительно решения суда. Суд состоялся в 1987 году.Опять же по ваше ссылке: