Українці купують більше нерухомості, ніж 7 років тому.
Дивися повний текст Українці купують на 70% більше квартир і будинків, ніж 7 років тому.
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Додано: Суб 19 лют, 2022 18:04
Українці купують на 70% більше квартир і будинків, ніж 7...
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Дивися повний текст Українці купують на 70% більше квартир і будинків, ніж 7 років тому.
Додано: Суб 19 лют, 2022 18:04
Чего то глубоко аж никак не верится.
В 15-м квартиры в 2-2,5 раза дешевле были. Донецк Луганск массово переезжал и скупал квартиры.
Как сказал классик - Нам то не гони.
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