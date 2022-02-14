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Українці купують на 70% більше
квартир і будинків, ніж 7...

Українці купують на 70% більше квартир і будинків, ніж 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:04

Українці купують на 70% більше квартир і будинків, ніж 7...

Пропонуємо до обговорення:
Українці купують більше нерухомості, ніж 7 років тому.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 18:04

Чего то глубоко аж никак не верится.
В 15-м квартиры в 2-2,5 раза дешевле были. Донецк Луганск массово переезжал и скупал квартиры.
Как сказал классик - Нам то не гони.
p_a_l
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