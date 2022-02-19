Порівняння цін на продукти у Польщі та Україні

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drevlyanin написав:Як був в Україні в головах у більшості населення патерналізм, так і залишився, на жаль. Усі сподівання не на себе, а на доброго царя, ой пробачте, НАТО та ЄС.
Это даже не паттернализм, а какой-то жутчацший совок, когда есть картинка светлого будущего, обещанного вождями и учителями, и все строевым шагом туда идут, а если кто-то начинает рассказывать про экономику, то он - агент мирового империализма, который, как известно каждому, загнивает и скоро развалится. К чему приводит примат идеологии над экономикой видно на примере хоть СССР, хоть северной Кореи. Тем удивительнен видеть такую идеологическую упертость через 30 лет после распада СССР.
Членство в ЕС и НАТО дает доступ к рынкам, технологиям и т.п. вещам, которые тяжело получить не будучи членом этих организаций.