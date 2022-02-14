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Чи можуть оштрафувати водія,
якщо його порушення ПДР...

Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:34

Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР...

Пропонуємо до обговорення:
Водіїв, які порушують ПДР і чиї порушення потрапили в об’єктив камер перехожих, поліція може притягнути до відповідальності.

Дивися повний текст Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР потрапило в інтернет.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 09:35

А в уголовных делах коррупционеров и взяточников в высших эшэлонах власти видео не является доказательством.Это как??? Це перемога???
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:30

Когдато диамантовые прокуроры в трусы грабили ювелирку. Вся страна видила на скрытой камере, но суд решил но- но неналежный доказ.
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 11:36

"должно быть четко виден номерной знак" - это какие чукчи писали?
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:26

Re: Чи можуть оштрафувати водія, якщо його порушення ПДР...

якщо водій захоче оскаржити в суді то така справа розсиплеться.
unicdima
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