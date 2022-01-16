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Google представила операційну
систему для застарілих...

Google представила операційну систему для застарілих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:16

Google представила операційну систему для застарілих...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google презентувала Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом

Дивися повний текст Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:21

4ГБ -- це скромно!?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 10:24

  Bobua написав:4ГБ -- це скромно!?

Особенно если речь идёт о ддр1 и ддр2
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:04

ага
до сих пор есть asus тонкий 2012+- года с 4Гб, тогда это хит считалось, 7ка работает, но линух шустрее
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 20:52

ну 7-ка и на 2-х гигах ОЗУ летает, я думал тут сделали современную ось для одноядерных компов типа "designed for Windows XP", а оказалось это просто для селеронов N-серии с HDD вместо SSD... понятие "устаревший комп", похоже несколько изменилось, видимо, потому что я тоже устаревший :mrgreen:

а если не гнаться за сенсациями и не бежать впереди паровоза, то на деле оказывается ОС еще на этапе early-access и вряд ли ее пока можно рекомендовать где либо, кроме пробного или домашнего использования
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:50

На P-133 с SDRAM 1Гб пойдет?
ВIВ
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