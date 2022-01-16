Компанія Google презентувала Chrome OS Flex – нову операційну систему, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом
Дивися повний текст Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів.
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Додано: Нед 20 лют, 2022 10:16
Google представила операційну систему для застарілих...
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Дивися повний текст Google представила операційну систему для застарілих комп'ютерів.
Додано: Нед 20 лют, 2022 10:24
Додано: Нед 20 лют, 2022 20:04
ага
до сих пор есть asus тонкий 2012+- года с 4Гб, тогда это хит считалось, 7ка работает, но линух шустрее
Додано: Нед 20 лют, 2022 20:52
ну 7-ка и на 2-х гигах ОЗУ летает, я думал тут сделали современную ось для одноядерных компов типа "designed for Windows XP", а оказалось это просто для селеронов N-серии с HDD вместо SSD... понятие "устаревший комп", похоже несколько изменилось, видимо, потому что я тоже устаревший
а если не гнаться за сенсациями и не бежать впереди паровоза, то на деле оказывается ОС еще на этапе early-access и вряд ли ее пока можно рекомендовать где либо, кроме пробного или домашнего использования
Додано: Пон 21 лют, 2022 12:12
Поміняти HDD на SSD це взагалі не проблема, і вартість не велика. Тим більше новий SSD можна без проблем використати в майбутньому, в новому комп'ютері.
Проблема це процесор, материнка, пам'ять, відео - це все поміняти проблемно. І повторне використання цих компонентів майже нереальне.
Я так підозрюю під цією новою ОС прекрасно працює Google Chrome, YouTube і інші сервіси від Goole. Все інше краще не юзати під цією ОС.
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