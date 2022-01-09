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Чому у вакансіях не
завжди вказують зарплату

Чому у вакансіях не завжди вказують зарплату
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 15:28

Чому у вакансіях не завжди вказують зарплату

Пропонуємо до обговорення:
Буває, що під час перегляду вакансій знаходите «ту саму».

Дивися повний текст Чому у вакансіях не завжди вказують зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 08:10

Re: Чому у вакансіях не завжди вказують зарплату

На практике, чаще всего, никто заработную плату планово не повышает. Кому не нравится, может увольняться. Поэтому единственная возможность повысить заработную плату - перейти на другую работу.
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:08

в основном нет большой разницы между - без опыта работы и с опытом. Опыт набирается быстро через пол года уже готовый хороший специалист, но работодатели экономят и ищут человека который годами работает воображая что он лучше будет чем тот у кого нет обыта (не существенно лучше)
Juna
 
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