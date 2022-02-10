RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Довідка про несудимість: де
та як отримати документ...

Довідка про несудимість: де та як отримати документ...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:25

Довідка про несудимість: де та як отримати документ...

Пропонуємо до обговорення:
Довідку про відсутність судимості можна отримати онлайн, не витрачаючи час на відвідування установ та заповнення полів.

Дивися повний текст Довідка про несудимість: де та як отримати документ онлайн чи офлайн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97535
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 19:25

Что-то уже второе тут напоминание за недавнее время, как получить справку о несудимости. Никак её опять для получения загранпаспорта требовать начнут?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1922
З нами з: 23.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як отримати COVID-сертифікат про одужання дистанційно
R2 » Чет 17 лют, 2022 18:52
4 353
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лют, 2022 13:44
_hunter
У Кабміні розраховують у 2022 році отримати від ДП...
R2 » Сер 16 лют, 2022 13:25
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 13:25
unicdima
Лікарняний на 5 днів: як отримати довідку без візиту до...
R2 » Сер 09 лют, 2022 16:01
3 290
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 лют, 2022 01:00
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.