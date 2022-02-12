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ФССУ виплачує понад 400 грн за кожен день лікарняного
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 лют, 2022 09:47
Пропонуємо до обговорення:
Розмір допомоги від Фонду соціального страхування України (ФССУ) за лікарняними листками у січні збільшився до 401 грн за кожен день. Для порівняння, виплата за аналогічний період минулого року була на 28,2 грн менша та становила 372,8 грн.
Дивися повний текст ФССУ виплачує понад 400 грн за кожен день лікарняного
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Додано: Пон 21 лют, 2022 09:48
Даже если у вас 100% , то за 5 дней б/л вы получите только 2/3 ср. з/пл, т.к. больничный сейчас считается в календарных днях а не в рабочих. А большинство б/л выдаются с понедельника по пятницу. 100% получится, только если проболеть месяц....или больше..
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Додано: Пон 21 лют, 2022 10:24
почему то скромно умалчиваются задержки в выплатах на 3 и более месяца хотя по закону 10 дней но кому это нужно на диком западе
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Додано: Пон 21 лют, 2022 11:00
Выплаты начинаются с 3 мес, так как фонд ждёт квартальный отчет по ЕСВ по крупным работодателям. Потом идет ещё сверка. У меня лично больничный закрыт 06.12. фонд принял заявку только 03.02.... на текущий момент выплаты выполнены по принятым заявкам до 21.01. итого реальный прогноз получу больничные 15.03 в аванс. Будьте здоровы.
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