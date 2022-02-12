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ФССУ виплачує понад 400 грн
за кожен день лікарняного

ФССУ виплачує понад 400 грн за кожен день лікарняного
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:47

ФССУ виплачує понад 400 грн за кожен день лікарняного

Пропонуємо до обговорення:
Розмір допомоги від Фонду соціального страхування України (ФССУ) за лікарняними листками у січні збільшився до 401 грн за кожен день. Для порівняння, виплата за аналогічний період минулого року була на 28,2 грн менша та становила 372,8 грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 09:48

Даже если у вас 100% , то за 5 дней б/л вы получите только 2/3 ср. з/пл, т.к. больничный сейчас считается в календарных днях а не в рабочих. А большинство б/л выдаются с понедельника по пятницу. 100% получится, только если проболеть месяц....или больше..
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 10:24

почему то скромно умалчиваются задержки в выплатах на 3 и более месяца хотя по закону 10 дней но кому это нужно на диком западе
2baobab224
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 11:00

Выплаты начинаются с 3 мес, так как фонд ждёт квартальный отчет по ЕСВ по крупным работодателям. Потом идет ещё сверка. У меня лично больничный закрыт 06.12. фонд принял заявку только 03.02.... на текущий момент выплаты выполнены по принятым заявкам до 21.01. итого реальный прогноз получу больничные 15.03 в аванс. Будьте здоровы.
ask83cn
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