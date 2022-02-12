Середнє українське домогосподарство майже 42% усіх своїх грошових витрат за місяць витрачає на харчові продукти.
Дивися повний текст Арифметика виживання: скільки й на що витрачають гроші українці (інфографіка).
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Додано: Пон 21 лют, 2022 10:51
Арифметика виживання: скільки й на що витрачають гроші...
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Дивися повний текст Арифметика виживання: скільки й на що витрачають гроші українці (інфографіка).
Додано: Пон 21 лют, 2022 10:51
предмети домашьного вжитку та утримання житла - в селе намного больше надо отсегнуть. Сложно сказать сколько но ремонт крупный каждый год на тысячи. Очень дорого.
видпочинок и культура - хорошо что здесь можно сэкономить в силу карантина. Ато было-бы больше намного.
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