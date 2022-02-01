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Торік світові продажі
електромобілів зросли на 109% –...

Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:28

Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% –...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році в усьому світі було продано 6,5 млн електромобілів (EV), що на 109% більше, ніж у 2020-му.

Дивися повний текст Торік світові продажі електромобілів зросли на 109% – дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 лют, 2022 12:28

хорошая новость, интересно (т)
l_kaliukh
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