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Он-лайн обмен и вывод через кассу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лют, 2022 09:09
Добрый день
Полистал форум, вроде не нашёл ничего похожего.
Посоветуйте простые и удобные приложения для он-лайн обмена с выводом валюты без % через кассу банка.
Например как в Альфе.
Какие ещё есть альтернативы?
Возможно есть какой-то рейтинг банков/приложения?
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Savage Mind
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Чет 22 сер, 2019 12:28
Vint