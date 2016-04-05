Додано: П'ят 08 кві, 2022 09:10

Hotab написав: Хомяк написав: это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк это соотношение 90 противотанковых ракет на 1 танк

Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.



Хомяк написав: .Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету .Даже если считать по минимальной цене 50 000 долларов за одну ракету

Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.

Хомяк написав: ,ведь средство поражения должно быть дешевле це ,ведь средство поражения должно быть дешевле це

Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.

Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.

Хомяк написав: .Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств. .Более того,в США,Великобритании и Германии уже заявили,что отдали Украине все свои запасы мобильных противотанковых средств.

Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим. Вы несете чушь. "РПГ" - ручной ПРОТИВОТАНКОВЫЙ гранатомёт. Входит в это число?? Его цена смешная. И он не способен убить танк, в лучшем случае БМП и то не факт, если она с "кроватями" на боках.Неверное условие приводит к глупым дальнейшим рассуждениям.Ранее я говорил, что это не так. Например несложный беспилотник стоит намного меньше ПЗРК, но его надо сбивать, так как беспилотник корректирует огонь и его работа приводит к большим материальным потерям.Танк, прорвавшийся на тыловые позиции, необходимо уничтожать ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ , потому что он может расстрелять буки, смерчи и т.д. , которые стоят в сотни раз больше самого танка и ничего не могут противопоставить этому танку.Это не означает, что они все выстреляны. Ваша математика летим к чертям собачьим.

В войне имеет значение только то оружие,которое выстрелило и не только лишь все выстрелило,а нанесло ущерб противнику.Соотношение потерь противоборствующих сторон и,в еще большей мере,соотношение и качество оставшихся вооруженных сил,определяет бухгалтерию и исход войны.Почитайте книгу Як николы нэ помылятыся-сыла матэматычного мыслэння.Поэтому математика тут одна-от всех этих ПТРК и ПЗРК было бы больше пользы,если бы их использовали для устройства фугасов,закапывая как обычные снаряды возле дорог и взрывая при проходе колонн.Все-таки у килотонна в тротиловом эквиваленте,это одна килотонна.Взорвав фугас из 90 ПТРК,можно вывести из строя как минимум по одному танку,еще и зацепит соседние машины,особенно легкобронированные ББМ.При таком раскладе все танки уже были бы выбиты.Попытка же использовать ПТРК по прилагаемой инструкции показало себя как минимум малоэффективной.Утешит ли Вса то,что моя математика летит к чертям собачьим?Стало ли от этой констатации у противника меньше танков?Может,лучше поискать ошибки не в моей математике,а где-то в других местах,которые определяют недостаточную эффективность противотанковой борьбы?Или же издать указ,определяющий,что противотанковая борьба оверэффективна и орки окружены и бегут,роняя тапки (и танки тоже)и можно праздновать победу?И крутить на ТВ марафон с победными реляциями? Так победим?