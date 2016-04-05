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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2043204420452046
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Гадаю, що орки не витримають


У нас больший запас прочности?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 00:00

  flyman написав:
  flyman написав:
  pilker написав:ві собіраєтєсь інтерінаравать кагось?

ну разве шо только моль с шерстяных вещей.

хіба ватну

у меня в вещах тинсулейт, моль его не жрет.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 00:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Может у кого есть инфа. Вот доларчик просился все в отпуск. А вот у орок есть ротации? Или на фронтах безвылазно воюют еще те что приехали в марте?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 01:22

БЕРЛИН, 12 авг (Рейтер) - Общественные здания в Германии должны обогреваться максимум до 19 градусов по Цельсию (66,2 °F) в соответствии с планируемым законом для экономии энергии, цитирует Sueddeutsche Zeitung заявление министра экономики в пятницу.

«Общественные здания, за исключением больниц и социальных учреждений, разумеется, должны отапливаться только до 19 градусов», — сказал газете Роберт Хабек.

«В мире труда также необходимо больше сбережений», — сказал он, добавив, что в настоящее время это обсуждается с министерством труда и другими организациями.

https://www.reuters.com/business/energy/public-buildings-germany-be-heated-19-celsius-econ-minister-2022-08-12/
ЛАД
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  #<1 ... 2043204420452046
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