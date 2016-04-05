GALeon
2 штуки С300 , а третья возможно смерч, вроде кассетное бахало...
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Додано: Пон 05 гру, 2022 05:58
GALeon
2 штуки С300 , а третья возможно смерч, вроде кассетное бахало...
Додано: Пон 05 гру, 2022 07:36
Деспотия или шизофрения?
Додано: Пон 05 гру, 2022 07:41
Додано: Пон 05 гру, 2022 07:48
в текущих условиях нет, некоторые производства требуют миллиардных инвестиций, которые не подьемны для 99% людей, а Ахметовым неинтересны. Другие (космос, исследования) не приносят мгновенной прибыли, вложившись предприниматель рискует умереть с голода.
Картины при жизни художника обычно мало что стоят (все думают куплю, а он гадина ещё 100 тысяч картин нарисует), зато после его смерти набирают цену и т.д.
НО если ограничиться экономикой одного села, которое существует в сферическом вакууме и не пользуется благами цивилизации, там все будут "предприниматели", даже дети работающие с 7 лет на огороде или пастухами
Додано: Пон 05 гру, 2022 08:11
🇺🇦 30 оккупантов ранено, 10 — ликвидировано в Акимовском районе Запорожской области
В Генштабе подтвердили поражение живой силы врага на оккупированной территории
всё бы ничего, но это в 90+ км от линии...
Додано: Пон 05 гру, 2022 08:52
вы спорите с человеком, который рассуждает о _самостоятельном_добровольном_ соцобеспечении, даже примерно не представляет уровень налогов (то есть, _принудительного_ перераспределения благ) в странах "западного социализма" а-ля Дания, Швеция,Франция.
Не говоря уже о первых прецедентах введения "безусловного дохода".
Додано: Пон 05 гру, 2022 08:55
⚡️⚡️Два російські стратегічні бомбардувальника Ту-95 суттєво пошкоджено в результаті удару безпілотника по аеродрому "Енгельс-1", - росзмі.
Саме з цього аеродрому запускали ракети під час масованих обстрілів України
это 550 км...
⚡️⚡️Також повідомляють про вибухи бензовозу ще на одному російському аеродромі під Разанью
Додано: Пон 05 гру, 2022 08:59
прекрасно помню ваш тезис "никогда не мог понять, почему люди хотят устроиться на наземную работу" ))))))
Додано: Пон 05 гру, 2022 09:00
А ми знову переїзджаємо... - правда, недалеко...
Тут нам кажуть, що є/утворився свій "мініБахмут" в нашому напрямку...
І ще кажуть, що десь в Запорізькій області, орки застосовують "нову" тактику бою!
Плотно криють артою нашу піхоту деякий час - а тим часом їхня піхота підходить впритул до нашої і "застають з ненацька"/застрибують в окопи/бліндажі до наших...
Кажуть, що одних взяли в полон, а десь - то просто вирізали...
Коротше, треба бути дуже пильними!
Додано: Пон 05 гру, 2022 09:07
Депутат Херсонської міської ради перейшов на бік окупантів, здавав росіянам інформацію про військових ЗСУ і навіть допомагав їм облаштуватися у місті. Місцевому депутатові вже офіційно оголосили підозру у державній зраді та помістили у СІЗО.
«Маючи доступ до відповідних документів, він збирав та передавав куратору – передставнику країни-агресора відомості щодо проукраїнських політичних діячів, активістів, представників правоохоронних органів та учасників бойових дій на сході України, а також іншу інформацію, яка цікавила ворога», – повідомила прокуратура у четвер, 21 квітня.
НТ как всегда смотрится инфантильно
вопрос с вам: что вы пытались донести до форума давая отрывок из позорной статьи?
вы также можете рассматривать полицаев и гестапо во время оккупации как добропорядочных работников службы охраны порядка , которые охраняли режим (немецкий) в городах(селах), следили чтобы не проникли террористы (партизаны, разведчики/диверсанты), выявляли подпольщиков или сочувствующих (т.е. всем тем , чем занимался благородный рыцарь Карамалыков (американцы (если это реально они писали) настолько инфантильны, даже какого равина приплели)
ЛАД, вот у вас реально нет других проблем , как шарить по российским пабликам и находить там ссылки на конченые статьи (вы ведь не подписаны на НТ?)
поймайте корректировщика огня-наверняка он ваш(находиться в Харькове) и строчит в пророссийских пабликах
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