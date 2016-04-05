Kudrjavuy написав:А, Вы заверяете, что только я вижу то, что "колет в бок"
нет, вы просто видите проблемы, но не видите возможностей. "Слепота на один глаз" (в переносном смысле). На мой вопрос вы так и не ответили
vitaliian написав:
Kudrjavuy написав:Давно не вижу ...С октября 1992 го
а до этого все было замечательно да?
"До этого"(ОНО БЫЛО) Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину. Даже всё как то забывалось,... ............................................... (О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз" )
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 28 січ, 2023 00:10, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy написав:О слепоте-второй раз за год прооперировали, вроде вижу как ни странно, но Вы попали "В глаз
профессия такая (долярчик в курсе какая) поправляйтесь
Kudrjavuy написав:Как раз ещё была ВЕРА в будущее и Украину. Даже всё как то забывалось
то есть вы согласны, что причина в вас? Может память избирательная, помнит то что хочет.
Все наши главные проблемы родом из совка. В совке коррупция зашкаливала, потому что там где "бесплатное" распределение благ, там как правило их дефицит и коррупция. А так же иждивенческая позиция и перекладывание ответственности на других
Так же в совке было принято нарушение прав человека (на данном слоне и держался совок), обворовывание народа (через низкие зарплаты), необоснованно высокие цены на авто, импортную одежду, аудио видео технику.
Благодаря импорту и Китаю техника стала доступной даже одиноким бабушкам, народ стали "обворовывать" через безработицу. В плане коррупции изменилась только вывеска, и аппетиты выросли. Основные болячки общества как были, так и остались.
Утверждать, что все болячки - "достижения" эпохи независимости грубое искажение реальности.
Днепр. Воздушная тревога
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 28 січ, 2023 07:45, всього редагувалось 1 раз.