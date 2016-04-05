Кому обнулили? В Києві працює.[/quote]
у меня в доме всем поставили двухзоновые счётчики, чтобы перенести нагрузку на ночь...
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Додано: Чет 02 лют, 2023 19:43
Кому обнулили? В Києві працює.[/quote]
у меня в доме всем поставили двухзоновые счётчики, чтобы перенести нагрузку на ночь...
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:13
А якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання?
Тим паче з урахуванням того, що у зв'язку з руйнуваннями засобів передачі (трансформації в данному напрямку), може бути обмежений верхній потолок передачі.
Тобто умовно макс 100 МВт, а треба мін. 120 уночі.
І будь у взагалі системі надлишок хоч у 300, то його неможливо передати.
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Версии: проблемы с генерацией.
с передачей проблемы.
Потом с распределением.
Потом с перераспределением.
Теперь с частотой.
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:50
В нашем случае двухзонный счётчик - зло, ибо контракт на квартиру предусматривает максимальную нагрузку в 3 кВт. А более - ...уюшки.
- Представте, как ночами горят кабеля.
С другой стороны - это реально для предприятий с термоёмкостями - ночью греют - днём гоняют горячую воду. (но тогда КПД - до 30% по факту)- есть и такие.
Большинству, оформление электрического отопления коррупционным способом заблокировано.
Дабы кинуть больших Воров существовала Постанова КМУ (по моему 498, ещё от ЮВТ) когда, в жилом фонде "многоквартирные дома" без центрального отопления, газа, горячей воды, печного отопления,.... - применялся тариф 0,9 грн.
Прошлый отопительный сезон, за счёт "уловок" и не раздувания зрады - закончили по 0,9грн
Этот отопительный сезон - практически ВСЕ, кто по коррупционным причинам находился в конце пищевой цепочки --- платят по полной.
А частые перебои - стимулируют автоматы догонять температуру - на фоне чего, даже по местным меркам платёжки - достаточно ощутимые.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 лют, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 02 лют, 2023 20:58
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