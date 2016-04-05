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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3438343934403441
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 19:43

  Kudrjavuy написав:
  vitaliian написав:
  барабашов написав:когда все спятили
все спят а э.отопление работает по 1/2 стоимости для двухзонных абонов (фактически даром)

:cry:
Держи карман шире!
Это первый сезон, когда все льготы на электрику обнулены.

Кому обнулили? В Києві працює.[/quote]


у меня в доме всем поставили двухзоновые счётчики, чтобы перенести нагрузку на ночь...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:13

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.

А якщо потужності, що є, не вистачає навіть для найменшого споживання?
Тим паче з урахуванням того, що у зв'язку з руйнуваннями засобів передачі (трансформації в данному напрямку), може бути обмежений верхній потолок передачі.

Тобто умовно макс 100 МВт, а треба мін. 120 уночі.
І будь у взагалі системі надлишок хоч у 300, то його неможливо передати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

andrijk777 написав:
  detroytred написав:Вимкнення за графіками не мають на меті зменшити загальне споживання електроенергії кожного споживача за день, місяць чи рік. Відключення здійснюються для того, аби забезпечити баланс між виробництвом та потужністю споживання електроенергії в режимі реального часу, показником якого є частота в енергосистемі (50 герц).
https://varta1.com.ua/news/u-lvivoblene ... 60372.html

Це брэд тому що немає відповіді на просте питання - чому відключають вночі?
Мені очевидно(може я не правий) що вночі споживання найменше під час доби, тому "для балансу" вночі виключати взагалі не повинні нікого.
Версии: проблемы с генерацией.
с передачей проблемы.
Потом с распределением.
Потом с перераспределением.
Теперь с частотой.
Востаннє редагувалось beee в Чет 02 лют, 2023 20:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:50

В нашем случае двухзонный счётчик - зло, ибо контракт на квартиру предусматривает максимальную нагрузку в 3 кВт. А более - ...уюшки.
- Представте, как ночами горят кабеля.
С другой стороны - это реально для предприятий с термоёмкостями - ночью греют - днём гоняют горячую воду. (но тогда КПД - до 30% по факту)- есть и такие.
  edvardd написав:у меня в доме всем поставили двухзоновые счётчики, чтобы перенести нагрузку на ночь...

Большинству, оформление электрического отопления коррупционным способом заблокировано.

Дабы кинуть больших Воров существовала Постанова КМУ (по моему 498, ещё от ЮВТ) когда, в жилом фонде "многоквартирные дома" без центрального отопления, газа, горячей воды, печного отопления,.... - применялся тариф 0,9 грн.

Прошлый отопительный сезон, за счёт "уловок" и не раздувания зрады - закончили по 0,9грн

Этот отопительный сезон - практически ВСЕ, кто по коррупционным причинам находился в конце пищевой цепочки --- платят по полной.

А частые перебои - стимулируют автоматы догонять температуру - на фоне чего, даже по местным меркам платёжки - достаточно ощутимые.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 02 лют, 2023 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:58

  maza5 написав:Кого читати, що дивитись це моя особиста справа. 8)

- Финансовым?
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  #<1 ... 3438343934403441
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