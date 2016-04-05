RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3487348834893490>
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 07:58

  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Неправильно понимаете.
Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.

Послухайте звонок в прямой эфире из Италии на перших хвилинах і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Schmit
 
Повідомлень: 3462
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 08:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  swan forever написав:Политика государства и работа СБУ были нулевые, вот рашка и подготовила почву.


Как житель Мариуполя - подтверждаю. С 2004 года видел флаги ДНР и организацию Донбасская Русь. Собирались бомжи и идиоты местные. Но кто-то их финансировал, печатал макулатуру. Как и в церквях продавалась литература про триединый народ.
Andrey2512
 
Повідомлень: 464
З нами з: 04.04.22
Подякував: 31 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 08:48

  Denik написав:
  sashaqbl написав:Дефіцит бюджета 22 року - 3 трильйони рублів. Ліквідна частина фонда нацблагосостоянія - порядка 7 трильйонів. Звісно, печатний станок і залишки коштів ще дадуть якийсь час протриматися, але війна - діло дороге.
Думаю, до кінця цього літа побачим в росії ріст заборгованостей.

Бюджет 2023 розраховувався з ціни на нафту 70 дол/бар, а по факту світить десь 40-45 (без урахування вартості транспортування з Балтики/Чорного до Індії/Китаю).
Доходи рахуються з перевищення ринкової ціни над "собівартістю" в 15 дол/бар. Таким чином доходи бюджету вони отримають вдвічі менші (включаючи розвал доходів з торгівлі) ніж планувалося.
Цифри такі федеральний бюджет 2023 в них 29 трлн. рублів видатки, 26 - заплановані доходи, грошова маса М1 - 41 трлн рублів, починаючи з лютого бюджет забезпечений доходами лише наполовину. Тобто потреба в ліквідних резервах виявиться десь в 1.5 трлн на місяць. Тобто всіх резервів фонду стане десь до червня, після цього лише друкарський верстат, при цьому грошова маса досягне десь 50 трлн і почнеться авральний відтік депозитів.

https://meduza.io/news/2023/02/06/defit ... -god-nazad
Федеральный бюджет России в январе 2023 года исполнили с дефицитом 1,776 триллиона рублей, что в 14 раз превышает его объем в январе 2022 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на предварительные данные министерства финансов РФ. Для сравнения, в прошлом январе бюджет исполнили с профицитом 125 миллиардов рублей.

Как отмечает РБК, дефицит бюджета в январе стал рекордным для этого месяца. Дефицит составил 60% от планов на 2023 год — закон о бюджете на весь 2023 год предусматривает дефицит на сумму 2,93 триллиона рублей.

Согласно данным Минфина РФ, доходы в годовом выражении сократились на 35%, до 1,36 триллиона рублей, а расходы увеличились на 59%, до 3,12 триллиона рублей.

Нефтегазовые доходы в январе упали на 46%, что, по данным Минфина, связано в первую очередь со снижением цен на нефть Urals и сокращением экспорта газа. Ненефтегазовые доходы сократились на 28%, в основном за счет уменьшения поступлений от НДС и налога на прибыль.

Що ми бачимо, моя оцінка в 1,5 трлн рублів дефіциту бюджету є навіть оптимістичною. З лютого - ситуація ще більш погіршиться для орків. Так що резервів в РФ стане лише до червня.
Denik
 
Повідомлень: 1854
З нами з: 23.02.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:ы уже манипулируешь цифрами, то погибшие за месяц, то похороненные за месяц. Это абсолютно разные цифры. Всё таки речь о жизнях
70 я насчитал - это погибшие в январе, из них примерно до 10 были похоронены уже в феврале

Такі розрахунки ні до чого не ведуть.
По-перше, ви рахуєте, тільки те, що вам відомо. По-друге, підрозділи мають значною мірою територіальний характер комплектування, а бої на різних ділянках фронта - різної інтенсивності. Тому навіть пропорції не виведете ніякої з таким підходом.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав: Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).


https://m.youtube.com/watch?v=m60VWHEr2n0
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 997
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:...........
З таким підходом перемоги може і не бути. До вас не доходить елементарне, що від реакції влади на корупцію залежить західна допомога і перемога відповідно. Правильна реакція - це швидке і показове покарання винних, а не просто звільнення і покривання корупціонерів. Клептократам допомога буде припинена або урізана до мінімуму.

Неправильно понимаете.
Помощь нам определяется почти исключительно нашим желанием и способностью воевать с агрессором. Наша коррупция и воровство интересуют их не знаю в какую очередь.

Послухайте звонок в прямой эфире из Италии на перших хвилинах і подумайте, чи продовжиться нам допомога, якщо влада неадекватно реагуватиме на факти корупції. Ці процеси йдуть не тільки в Італії, а найстрашніше - в США (послухайте популярного Такера Карлсона наприклад, там піпець просто).
Який там сором. В 2019 я сразу понял, всё, самоуничтожение запущено
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 17.12.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:пс Леопард1 наверно лучше, чем Т72(64)? какие мысли
хотя от 187 шт даже Т72 никто не откажется

Leopard 1 явно гірший Т-64.
На рахунок Т-72 - то в Leo слабша гармата, гірша броня, при цьому краща швидкість і маневреність. Враховуючи систему стабілізації, яку він отримав починаючи з А2, та можливість тріляти на ходу, та компютеризацію більш пізніх модифікацій - то він більш ніж достойний суперник Т-72 в базовій модифікації.
Те ж саме можна сказати про модифікаовані Ізраїлем словенські Т-55 - ці машини при грамотному застосування ефективно палитимуть русню.
P.S. І в будь-якому разі вони кращі за L200 або Hylux.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Ріст розходів на 59% виглядає неприродньо. Напевно одноразова акція.

Офіційне пояснення - повернення наперед заплачених податків. Опозиція каже що то просто розпил бюджету.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:17


sashaqbl

"
Bobua написав:
Може в тилах вже є масові демонстрації на тему "забудьте про території -- думайте про захист життя військових..."
"

Такі демонстрації - це посягання на територіальну цілісність України. Не кажучи вже про те, що особисто я не знаю, як буде менше жертв - якщо воювати зараз джо кінця, чи якщо дати Росії освоїти захоплені території і напасти знову


То не посягайте.
Досить було би просто сказати і слова на захист військових. А вже далі ці "побажання трудящих" викрутять як треба...

І до якого кінця воювати зараз?
До кінця чого??
А що завадить їй напасти, навіть якщо не втримає і не освоїть ті території? Та ще й втратить при цьому всі санкції...




ЛАД

Сегодня, к сожалению, не вижу других вариантов, кроме воевать до победы. Добиться приемлемых условий мира от Путина сегодня, на мой взгляд, не реально.

Вырыть окопы, обустроенные блиндажи и т.д. и т.п. и "отступить на заранее обустроенные позиции", как предлагает Bobua, - ничего не изменит. Война из-за этого не прекратится и солдаты гибнуть не перестанут.

Обстрелы городов тоже не прекратятся. Зато РФ получит

Я хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения не выдерживают никакой, даже самой слабой критики.


О. Цікаво...

А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?
Кордони 91р? А якщо стрельнуть з-за тих кордонів, з відстані 1, 10, 100...м, чи десь аж з Каспію? Що тоді робити? Ми ж скромні, сором'язливі й за кордон чомусь не стріляємо... Ми навіть тут інколи не стріляємо!
Чи перемога -- то коли дійдемо до Хабаровська (наявні добровольці й виловлені, звісно ж, бо досвідчені ухилянти "занадто цивільні", їм "воювать ніззя", поки мріють про "перемогу").
Чи до Пекіну підем, якщо він почне захищати натовпи своїх емігрантів? Вдаримо по китаю китайськими дронами, га?

Глибокий бліндаж нічо не змінить?
Це з якої точки зору??
Невже є якесь розпорядження небес, що всі військові мають вмерти, і саме тому навіть хворих повертають поближче до фронту, а ще й не копають глибочезні бліндажі? Аби не затягувати процес??

Чи може краще було би змінити критерії "перемоги"?
Напр., не території і 1:1(?) померлих, а просто й витончено 1(укр):100(моск.трупиків)...

Які ж рішення "витримують критику"?
Давайте послухаємо їх...





detroytred

"
Bobua написав:
Так, так, зародження слушних питань -- це й справді добре.

Отже, давайте думати, хто
"

Ви почали шукати правду. Хто правий.

Таких правд буде купа.
Як визначити, хто правдивіше - хз.
Тут тільки -- закон визначить одну для всіх.

Інша справа це обговорювати, як краще треба вчинити. В рамках закону.
Але ж знов таки ж -- чітко визначити критерій. Що головне.
Що понад усе...


То закон вже визначив.
Всім прийти у військомати.
Чому не йдуть? ЯкЖежТак... !?
Чи "отой закон ми виконуємо, а в цей оселедця будемо загортати"?

А ще є словник:

"
ВТССУМ:
пра́вда
-и, ж.
1》 Те, що відповідає дійсності; ІСТИНА.
|| Певна сукупність достовірних відомостей про що-небудь.
|| Дійсний стан речей. Дійти правди.
2》 Правдивість; ПРАВИЛЬНІСТЬ.
|| чого, у знач. означ. Який відповідає істині, дійсності.
3》 СПРАВЕДЛИВІСТЬ; порядок, який ґрунтується на справедливості; прот. кривда.
...
"

І знову явно видно ж, що правда -- це об'єктивне поняття. Як і "справедливість".

І правда в тому, що більшість не має права (морального):
- загрібати жар чужими руками;
- диктувати умови і швидкість того загрібання;
- і передавати свої дикі побажання війську через любителів електорату (владу);
...

Крім як у випадку, якщо та більшість і сама долучається до процесу...
От як я пропоную -- кожному по 3міс у війську :), напр., тил/тил/фронт = 1/1/1 міс.




  ЛАД написав:
  detroytred написав:ЛАД
\\\Считаете, что "інженерні укріплення" позволят намертво укрепиться и прекратить войну и избежать гибели солдат? Или прекратят обстрелы городов?\\\

Про це мови не було від слова "зовсім".
Бобуа казав про заходи по зменшенню втрат.
Заміна отих щілин-бліндажів на інженерні споруди -- це не просто зменшення втрат, а величезне зменшення.
....

Возможно, я неправильно понял, но, по-моему, его мысли были в эту сторону.
Какой смысл создавать мощные укрепления, условно говоря, строить "линию Мажино", если не собираешься сидеть там годами, а планируешь наступать и освобождать оккупированные территории?
И Вы опять проигнорировали замечание о реальности создания хороших укреплений во время войны на 1000-км-ой линии фронта, да ещё в приемлемые сроки.

Уже писал - хорошо понимаю чувства Bobua, но предлагаемые им решения... увы, не реальны и ведут к поражению.



І знову ж таки -- що таке перемога? І що таке поразка?

А після тієї перемоги нам вже ж не буде потрібна та "лінія Мажино" по всіх східних і північних кордонах? І на півдні теж, мабуть...
Санкції теж вже не потрібні будуть??

Але якщо я правильно все розумію, то ми воюємо не з простою недокраїною, а з ядерною недокраїною.
А ще -- ми вже почали подумки ділити репарації і контрибуції.
І вишенькою на торті мають бути "кордони 91р"? Чи заберемо ще й "рейнську область"?

Але мені трошки незрозуміла відмінність такого сценарію від, напр., 1 і 2 WW. Пригадуєте? Як німців покарали у WW1, і в що це вилилось у WW2
Крім того ньюансику, що фашисти не встигли з яд.зроєю.

То чого саме ми хочемо досягти наступами? (крім як зменшення концентрації фронтовиків у суспільстві...; і повернення в укр.електорат великої маси укр.ненависницького "насєлєнія" кримів і елдеенерій...; і де всі хто хоче повернути ті території і те насілєніє? чому всі ці люди вже не на фронті, з нашого боку...)

То що головне в наших планах?
Невже те, що московія має чітко побачити свій програш? І світ має це побачити? Так, аби моск. пропагандонам було на чому вирощувати "праведний гнів"? Так, аби економіч.санкції (які ж знімуть після "кордонів 91р", чи не так?) не завадили їм всім "сплатітся" в надії на реванш??

Невже нам не вигідніше було би глибоко вкопатись, і довго чавити московіїю санкціями? Поки вона святкуватиме "паБєду"...
І створити надійні, безпечні бункери (і назвати їх "тир") на лінії розмежування, і пропускати через них все населення України (за вхідну плату, коли насення впевниться, що то безпечно), аби кожен міг потім хвалитися, що стрельнув у напрямку москвинів. От я стріляв -- дуже приємні відчуття. Жаль, що не видно було як вони падають сотнями десь за деревами, але трошки уяви -- і вуаля! У решти солдатів тут зір кращий і називають 2-3значні числа :)

І почекати аж поки московія не розпадеться сама...
А потім приймати будь-які території, що самі схочуть в укр.Україну.

Але навіть розпад московії -- чи й справді він вирішить всі проблеми?
От довкола Ізраїлю не одна ж країна, а купа-купезна. Але чомусь всі вони сплять і бачать як би по ньому ще разочок стрельнути...


Чи може вирішенням проблем був би все-таки надійний захист, нескінченні санкції, а ще дуже висока ціна за кожного вбитого українця? Замість підігрівання азарту орди нашими смертями... :(
Bobua
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 24.08.10
Подякував: 98 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А що таке перемога? От в яку мить ми знатимемо, що перемогли?
1 Вихід на кордон 1991 року
2 Розвал росії

Вихід на кордон - залежить від нас і союзників
Розвал - залежить виключно від союзників

3 Про вбитих Українців
Гаряча Війна - вбиває багато за короткий проміжок часу - але цей час відносно короткий
Холодна Війна(санкції) - вбиває менше за аналогічні проміжки часу...але кількість цього часу зростає на порядки...

От і виходить - гаряча війна вбиває в діапазоні трьох поколінь
холодна війна знищує майбутнє на десятки років.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26101
З нами з: 15.01.09
Подякував: 259 раз.
Подякували: 2916 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3487348834893490>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 112151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 480107
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.