andrijk777 написав:1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"???
чем концептуально 1996 год отличается в рашке от 2023? просто ума не приложу. разве что наличием путина и 20 годами жесткой пропаганды. ну и ценами на ресурсы немного. а так да, кейс чечни 1996 и Украины 2023 - просто метч
detroytred написав:Там теж наче нема ніяких офіційних серйозних договорів, паперів.
А их и не будет. Просто пока жив пуйло их быть не может априори. Но это не Корейский вариант. Там раздел произошел в результате внутреннего конфликта. У нас же в результате захватнической войны со стороны другого государства. Неудачное кто то придумал сравнение.
serg1974 написав:detroytred Респект ему, в любом случае. Но, вряд ли он хочет из окопа вернуться в какой-нибудь прифронтовой Чернигов, Сумы, Харьков или Запорожье, озвучивая свои мысли до договорённости с РФ вместо продолжения войны.
andrijk777 написав: 1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"??? 2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.
1. На это утверждение уже ответили. Вы пытаетесь сравнивать ельцинскую и путинскую рашки. 2. Ваши "союзники" рашки тем более вызывают смех. Главный ее союзник - Китай, у которого на порядки больше возможностей. Поначалу он сдерживался, сейчас прямо поддерживает ее агрессию. На словах - только политически, на деле - всячески помогает обходить санкции. Фактически Председатель Си объявил войну западному миру. Это признают и американцы и стараются "не обострять" - Байден с трибуны Конгресса призывал "конкурировать", а не "противостоять". Потому что вбухивают в военку триллион ежегодно, а к военному противостоянию с Китаем не готовы, как недавно заявил какой-то американский чин.
andrijk777 написав: 1. Що за такий залізний аргумент "за ценой не постоит"? 31 серпня 1996 року великая и необятная расея з ядерним оружеем підписує фактично капітуляцію з малюсінькою Чечнею. Чого тоді "за ценой не постояли"??? 2. Те що ви назвали БРІКС союзниками РФ викликає тільки сміх від вашого незнання ситуації. Союзники РФ це Іран, Корея і деякі країни Африки.
1. На это утверждение уже ответили. Вы пытаетесь сравнивать ельцинскую и путинскую рашки. 2. Ваши "союзники" рашки тем более вызывают смех. Главный ее союзник - Китай, у которого на порядки больше возможностей. Поначалу он сдерживался, сейчас прямо поддерживает ее агрессию. На словах - только политически, на деле - всячески помогает обходить санкции. Фактически Председатель Си объявил войну западному миру. Это признают и американцы и стараются "не обострять" - Байден с трибуны Конгресса призывал "конкурировать", а не "противостоять". Потому что вбухивают в военку триллион ежегодно, а к военному противостоянию с Китаем не готовы, как недавно заявил какой-то американский чин.
Ваша думка - які плани в Штатів, в Європи (німців-французів, з поляками і Ко, угорцями все наче зрозуміло)?
beee написав:Який там сором. В 2019 я сразу понял, всё, самоуничтожение запущено
beee написав:Мне друг сегодня звонил. В блиндаже ещё как-то выживают, в окопах сдохнешь не от осколов, а обморожения пальцев за ночь. -10. Потерь много и у нас. Тошно уже без конца перемогу читать, оптимисты
Таварищь це український форум самоуничтожение запущено для мордора
Конкретно ти його запускав? Чи про "мордор 73%" йдеться. Хоча байдуже. Краще вдохновитись вічним фото