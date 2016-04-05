detroytred написав:Ну нафіга оце робити??? Є поліція. Це їх функції, якщо є порушення адміністративного або кримінального характеру. Але ну нафіга військовослужбовцям творити отаке по відношенню до цивільного?!
fler написав: Сьогодні на роботі активно обговорюють останній "виступ" від Швеця в контексті дій Єрмака. Зрада на такому рівні виглядає дивно, але ж комусь це потрібно. Навіщо? (Навіщо це Швецю мені зрозуміло).
Імхо. Зі стелі -- можуть бути люди, які з різних причин просувають інтереси корпорації (зі стелі, наприклад, та ж Блекрок або ще якась -- потужна? Потужна. Інтереси чиї на першому місці? Да хоч Гугл)) або країн (того ж Ізраїлю і т.д.).
От я чітко пам'ятаю давнє інтерв'ю Арахомії. Як він розповідав свій шлях... Як йому нарешті вдалося потрапити на "вечірку", де з усього світу ходять отакі хлопці і між собою шукають зв'язки, як на всій Земній кулі хоч десь хоч щось заробити можна на момент. Сам же розповідав... А потім став, ким став)). З ходячого світом ділка, де урвати, посадовцем найвищого рангу...
З.и. Пипець у тому, що в СМІ публікують отаку інфо (про Єрмака) -- а реакції нуль. Хоча повинно бути щось одне: або Єрмака садять, як агента (точніше - хоча б відстороняють від посади); або судові позови стосовно тих, хто публічно!!! безпідставно звинувачує у державній зраді посадовця. До того ж настільки наближеного до президента. Або хоч якісь пояснення від останнього.
Якась хрінь... Повна хрінь.
Справу "вагнерівців" памятаєте? От там були цінні пояснення від "взагалі нічого не було" до "сам подзвонив". Потім був цілий Південь України і знову ніхто не покараний. Зовсім недавно - кілограмові яйця по 17 гривень. Не Швець же це все накоїв, але попереджав. Робіть висновки.
Успіх написав:І тут/поруч себе, від побратимів - теж неодноразово чув, що їм сусіди заздрили, поки самі не відчули на собі, що таке бути на фронті
когда дуля в кармане, 100кило гривен кажется космическими деньгами. А как надумаешь купить дом или приличную коммерцию оказывается 2,5куе в месяц это мелкая пыль, из которой ещё детей кормить, родителям помогать и прочее прочее. Чтобы собрать хотя бы 100 куе надо 40 месяцев не есть не пить и ещё остаться целым.
Ну да, "2,5куе в месяц это мелкая пыль". В стране, где средняя зарплата где-то до 400 у.е. По данным ПФУ в сентябре 2022 она была 13 387,48 гривен (https://www.pfu.gov.ua/2152284-pokaznyk-serednoyi-zarobitnoyi-platy-za-2022-rik/). Вот не знаю, сюда входят зарплаты военных или нет. По идее входят. Тогда у гражданских ср. зарплата ещё ниже. О безработице говорить не буду. И о том, что медианная зарплата (которая у нас не рассчитывается) ещё ниже. Уже писал, в Харькове сегодня 7-8 тыс. сегодня считается нормальной зарплатой. Как надо оценивать такую зарплату, если 2,5 куе это "пыль"? И сколько лет надо "не есть, не пить", чтобы собрать 100 куе? Квартиру купить можно заметно дешевле 100 куе.
Успіх написав:То, може краще було б в березні на вогневій платити з/п + премію 30К і щомісяця до премії додавати 10К. А в тилу - з/п + премію 10К. І лише з Нового року підняти її до 30К.
В березні арестович казав, що 2-3 тижні, максимум 5. Ви в квітні здається стверджували, що до червня все скінчиться. Ймовірно президент із значною частиною слуг не вірили в тривалу війну. Тому й робили, те що могли тут і зараз. Та й економіка ще яка не яка була в березні, якісь податки платилися.
Ну я то стверджував(прогнозував) - то хто я такий?(людина "маленька") А от влада то знала наперед і про вторгнення і про те, що немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!
Тож, треба було думати! І в першу чергу думати про свій народ!
Ой, що я таке пишу)) - щось на фантастику потягнуло
Думать, безусловно, надо всегда. Но что, зная, что "немає дуже чим навіть стримувати, не те щоб наступати!", влада должна была делать?
detroytred написав:Країни НАТО наразі працюють над спеціальними інструкціями, які мають координувати дії Альянсу в разі участі членів організації у конфлікті «високої інтенсивності». Про це пише Bloomberg. Йдеться про ситуацію, коли країни НАТО будуть змушені застосувати статтю 5 - положення Альянсу про взаємну оборону, яке передбачає захист усіма союзниками однієї держави-члена, якщо вона зазнала нападу. https://varta1.com.ua/news/nato-gotuie- ... 61019.html Хоча можливо НАТО ці Інструкції й не потрібні були, бо Штати вписалися б за будь-якого учасника альянсу. Без інструкцій.
Только сейчас задумались об "инструкциях" Клоуны. Хотя бы для проформы что-нибудь конкретное 70 лет назад прописали.
Хотя причина, видимо, еще заложена в 1МВ. Мимо нашего сознания она прошла и была заслонена 1917м годом и гражданской. А Европа восприняла эту войну как катастрофу, примерно как евреи - холокост. "Никогда больше" - типично пацифистский лозунг. 1938-40 года это отчетливо показали.
И я далеко не уверен, что Штаты впишутся за страны Вост.Европы. Да и вообще... могут сказать европейцам "мы вас предупреждали", "действуйте активнее сами", "не хотим эскалации и применения ЯО" - опробованный лексикон.
Востаннє редагувалось Starikan в Вів 14 лют, 2023 21:13, всього редагувалось 2 разів.