detroytred написав:

fler написав:

Сьогодні на роботі активно обговорюють останній "виступ" від Швеця в контексті дій Єрмака. Зрада на такому рівні виглядає дивно, але ж комусь це потрібно. Навіщо? (Навіщо це Швецю мені зрозуміло).

Сьогодні на роботі активно обговорюють останній "виступ" від Швеця в контексті дій Єрмака. Зрада на такому рівні виглядає дивно, але ж комусь це потрібно. Навіщо? (Навіщо це Швецю мені зрозуміло).

Навіть ще не бачив свіженького, але старого досить:1. 25 нояб. 2021 г.Однокурсник Путіна назвав Єрмака агентом російських спецслужбБольше информации на портале Антикор:2. 27.06.2020Єрмака призначила Росія, – однокурсник Путіна Швець2. 17 июн. 2022 гЮРІЙ ШВЕЦЬ — ЄРМАКОВІ: НА КОГО ВИ ПРАЦЮЄТЕ?І такого купа))Імхо. Зі стелі -- можуть бути люди, які з різних причин просувають інтереси корпорації (зі стелі, наприклад, та ж Блекрок або ще якась -- потужна? Потужна. Інтереси чиї на першому місці? Да хоч Гугл)) або країн (того ж Ізраїлю і т.д.).От я чітко пам'ятаю давнє інтерв'ю Арахомії. Як він розповідав свій шлях... Як йому нарешті вдалося потрапити на "вечірку", де з усього світу ходять отакі хлопці і між собою шукають зв'язки, як на всій Земній кулі хоч десь хоч щось заробити можна на момент.Сам же розповідав...А потім став, ким став)).З ходячого світом ділка, де урвати, посадовцем найвищого рангу...З.и.Пипець у тому, що в СМІ публікують отаку інфо (про Єрмака) -- а реакції нуль.Хоча повинно бути щось одне: або Єрмака садять, як агента (точніше - хоча б відстороняють від посади); або судові позови стосовно тих, хто публічно!!! безпідставно звинувачує у державній зраді посадовця. До того ж настільки наближеного до президента.Або хоч якісь пояснення від останнього.Якась хрінь...Повна хрінь.