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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 10 чер, 2026 15:59
Shaman написав:
технічно до 45
не дійшло, зупинились 44,995
. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44
, євро - 51
. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45
, євро - 52
. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
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flyman
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:46
flyman написав: Shaman написав:
технічно до 45
не дійшло, зупинились 44,995
. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44
, євро - 51
. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45
, євро - 52
. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
Ринок пішов проти натовпу, здається на валютний ринок прийшли криптоінвестори)))) Там така фігня постійно, усіх бриють проти тренду)))
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vitaxa2006
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:48
flyman написав: vitaxa2006 написав:
Хлопці, а на якій позначці зупиниться курс гривні до бакса? Ну, маю на увазі, чи є якийсь проміжний супротив, типа 50 грн/$, ну ви зрозуміли? Чи тут неконтрольоване падіння, до 100 грн ?
середньорічний 45, починали з колядками з 42, то під ялинку 48
Під ялинку краще 50, буде дуже зручно рахувати та переводити долари у гривні.
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vitaxa2006
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Додано: Сер 10 чер, 2026 16:55
vitaxa2006 написав:
Під ялинку краще 50, буде дуже зручно рахувати та переводити долари у гривні.
Не не, попозже. "Все знают", что рост идёт после НГ. Если эту тему на этот январь отмотать, можно этих знающих и по никам перечислить. Или имеется в виду, что в январе с 50 подскочит до 150? Может и так
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moveton
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Додано: Сер 10 чер, 2026 17:54
vitaxa2006 написав: flyman написав: Shaman написав:
технічно до 45
не дійшло, зупинились 44,995
. але стрибок за два дні помітний. якщо деякий час курс рухався біля долар - 44
, євро - 51
. але схоже ми перейшли на наступний рівень долар - 45
, євро - 52
. питання чому НБУ вирішив так підняти, що прийняв до уваги?
але треба пам'ятати - попереду третій квартал. надходження доларів має збільшитися. чи буде відповідно зменшення курсу долару в цьому періоді - подивимось.
всі чекали сезонного зниження, а от щоб такі розумні більше не чекали
Ринок пішов проти натовпу, здається на валютний ринок прийшли криптоінвестори)))) Там така фігня постійно, усіх бриють проти тренду)))
декілька разів це обговорювали, але все одно пишуть. ви всі згадуєте часи вільного курсоутворення. оастанні клька років правила змінилися - до 50% продажів на міжбанку формує НБУ - тому курс буде такий, який встановить НБУ. й ці правила будуть діяти, поки є допомога й цей структурний дефіцит.
єдине, що НБУ декларує, що враховує ринкові тенденції, але які й як - загадково мовчить. при об'ємі продажу 50% - це нелегка справа - тому НБУ слідкує за якимось своїми внутрішними оцінками. й до речі, часто курс рухають після 15:00 - це коли окрім НБУ продавців взагалі немає - тобто взагалі прямий вплив. тому якщо курс рухнувся - то це справа НБУ - ми можемо лише гадати, що є причиною
. відповідно до сказаного такі фактори - надали, не надали допомогу - насправді не впливають. натовп - взагалі не впливає
.
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Shaman
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