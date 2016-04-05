pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 21:13
pesikot
Так і не зрозумів, для чого Сі їздив до Пу. Таке враженя, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба що показовий візит, в контру США.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:29
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
Гадаю, що в них стався mismatch, не зійшлися забаганками)).
Один пропонував більше газу зі знижкою 70% в обмін на зброю, інший відмовився, бо й так бере з такою знижкою, а збільшити залежність від росгазу не хоче. Крім того, за зброю має попередження від США та ЄС втратою тих ринків.
Домовилися про торгівлю в юанях, про необмежений вхід китайського бізнесу на ринки рф, про Huawei на заміну SWIFT (якщо не помиляюсь), про китайські чіпи тощо.
На світовій арені Сі показав, хто в рф Хазяїн.
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:43
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Неважно кто убьет орка и не даст ему хозяйничать на нашей земле, патриот ли это будет, или тот кто за это премию получает.
Пока нехватка личного состава наблюдается, и наблюдается значительное желание многих увильнуть от мобилизации любыми способами. Как эта проблема будет решаться, не знаю, я не президент.
Думаю, он сам не знает. Война явно принимает затяжной характер. Вопросы отпусков в армии не решаются, 10 дней отпуска в год это несерьёзно при том что, например, у нас за год не было ни одного выходного дня, без разницы вторник или воскресенье, сильно падает продуктивность, падает внимательность, сообразительность.
Красиво надули всех с отпусками в армии за 2022 год, приняли закон в конце декабря, а потом разъяснили кто не успел отгулять отпуск в 2022 году, а это успели единицы, пролетают мимо, им выплатят когда-то компенсацию при демобилизации. Получается что те кто прослужит почти полные два года, смогут отдохнуть и поехать к семье всего на 10 дней за два года.
Маразм, в таком режиме просто здоровье у многих ломается и вавки в голове начинаются.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:00
+1000000000005000000000000!!!!!!!!👍👍👍
Саме так і є!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 22 бер, 2023 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Як на мене, все підписане було заплановано раніше, простий розвиток співробітництва, як це було раніше. Нічого екстраординарного не було. Може, це і є китайська політика - виконувати п'ятирічки і сторічки, незважаючи на війни і катаклізми...
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:51
Мыши плакали, кололись..
Півтора місяця ростити акаунт, щоб прийти сюди, ригнути «поцрєоты» і відправити свій акк в бан))
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:44
За крок до перевороту думок©
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Звиняйте, но на 20 тыс сложно умереть с голоду.
Если исходить из того, что вы таки правы, более половины населения страны давно передохла, некоторые даже по 2-3 раза, а пенсионеры сразу же по 7-8 раз.[/quote]
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Поддерживаю
Если потреоты "умирают от голода" и "заканчиваются" в ценовом диапазоне от 1,2к USD до 4к USD - то может они "не потреоты"?
Может нужно поискать "не потреотов" дешевле и эффективнее?
Или переоценить вообще целесообразность оплаты потреотов и не-потреотов. Может, "ну его на ...?"[/quote]
А давайте я вам всім "на пальцях" поясню про патріотів і т.п.?
Наприклад/умовно є 700тис військових - з них нехай 300 в зоні БД, а інші 400 - в тилу. І от що там, а що там нехай буде по 10тис(тут боюсь перебільшити, але нехай) - 100%вих патріотів, які готові лягти під танк з гранатою і стріляти до останнього патрону... і т.д.і т.п. - незважаючи на зарплати/премії і, взагалі, ні на що не зважаючи!
Далі, йдуть 99%ві РОЗУМНІ патріоти - нехай їх буде по 50тис., які йшли добровільно, чи по повістках, але кожен для себе мав якісь пріоритети:
а) хтось - йшов/розраховував на 2-3міс, а далі наша перемога, чи якась домовленість/заморозка...
б) хтось йшов на рік, а далі думав, що буде або дембель, або відпустка 30днів, або до того часу вже буде наша перемога...
в) хтось пішов, бо оцінив свій ризик життя/каліцтва певними сумами, які раніше платили(не на нулі)... а зовсім не тими, що зараз...
А так, як війна затягнулась, то і в цих людей знімилось світосприйняття/пріоритети і т.п.
Але - то я описав лише приблизно 100тис...
Тож - йдемо далі
А залишились оті майже 600тис!!!
Які, взагалі, не хочуть/не мають бажання і так далі... воювати!
Як їх замотивувати/втримати, щоб... - щоб все не пішло в "там-та-ра-ри"???
Все б нічого, якби було все навпаки))
600тис горять шаленим/безкоштовним/патріотичним бажанням воювати, а якихось 100, чи 50тис. "вимахуються"))
То тих би звільнили погнали б в шию додому)) і набрали/вибрали з 30 мільйонів(чи скільки нас є?) ще нових "гарячих патріотів"!
І було б все пучком!
І була б "справа в капелюсі"!©
А так - просто маємо з тими обрізаннями премій - просто "капелюха"
ДумайТЕ!
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Спикер Воздушных сил ВСУ Игнат опроверг информацию газеты Le Figaro о том, что украинские пилоты проходят обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции, сообщает "Радио.Свобода"
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