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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3849385038513852>
Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 22:47

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  freeze написав:........
Так в этом прошедшем квартале линия фронта тоже никак глобально не поменялась, за исключением потери маленького Соледара и небольшого движа орков в Бахмуте.
На активных участках фронта задействовано 10-15 процентов армии, а в остальном в лучшем случае артдуэли и кидалки всякой хренью с дронов
Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.
Шанс погибнуть я посчитал по своему бату 0,5-,75 % в месяц, то есть близкий к нулю. Проблема зелёного змия есть. Проблема психологической усталости после года в армии большая.
Так посидим ещё несколько месяцев и никто из западных партнёров денег не даст.

Ну, моё замечание было по другому поводу.
А с Вами согласен.
Война становится похожей на 1 мировую.
Фронт не движется. Всё на месте. А люди с обеих сторон продолжают гибнуть.
И если с той стороны - чёрт с ними, сами припёрлись, то наших жаль.
Очень надеюсь на наше наступление в ближайшем будущем - месяц-два. Если такой возможности нет, то как это ни больно и противно надо будет о чём-то договариваться. Хотя не очень себе представляю, как и о чём.
Хотя бы о перемирии?

По упрёкам Зеленскому (это не к Вам).
Уже писал - у меня к нему основная претензия в том, что недостаточно сил приложил к тому, чтобы избежать войны.
Думаю, он проявил слабость из-за 27% (реально намного меньше, далеко не все 27% хотели военного решения вопроса). Боялся наших "активистов", боялся столкновений, очередного Майдана.
Кстати, не все "активисты" сегодня на фронте. Тут иногда выкладывают "интеллигентного" (в очочках) Стерненко. Тоже из "активистов". И сейчас "блогерствует". Но не на фронте. Мужества хватает только с ножом на улице?

ще буде движуха весна-літо, що всі так рано розчарувалися. чому не було зимою - так багнюка ж, важкувато наступати. та й зеленка також допомогає.

Лад, ви щось як напишете - хоч стій, хоч падай. щоб запобігти війни, треба було лягти під Путіна - інших варіантів не було...

наїзжаючи на Стерненка ви забуваєте, що на нього нападала тітушня - й щось не по одному. й те, що на третій раз він когось підрізав - треба було ще перших нападників "почікати"...

Вы меня выборочно читаете? Отдельные фразы?
То, что я сейчас выделил, не прочитали?
Я написал "месяц-два", хотел написать 1-2-3 месяца, но решил, что это не принципиально.

По Стерненко - спросите у freeze. В своё время он о Стерненко отзывался. Я на него сейчас "наезжаю" не за старые грехи, а за то, что "засновник та активний учасник «Народної люстрації»[5], колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку «Правого сектора» (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014 проти проросійських силовиків." (из укр. Вики), активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии. В отличие от своего земляка freeze, который раза в 2 старше.

Так что не нужно ни стоять, ни падать, а просто внимательно читать и стараться понять, а не искать "зраду".
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:01

  lapay написав:
  Ukrainian написав:
  lapay написав:Захід не буде давати зброю на штурм Донецька чи навіть Криму.

Крим це не Україна ?

Захід допомагає зброєю для відбиття агресії. Її не давали, коли були окуповані Крим і Донбас, пропоную самостійно подумати, чому...
,
Время идёт , ситуация меняется . Европа сидела на газовой игле , поэтому тогда пуйло и не трогали , не было беженцев , для Америги не было провала в авганистане , после чего Китай поглядывая на рашку меркует о тайване . Много чего поменялось с 24 февраля , запад меняется тоже .
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии

Він хоч не злиняв в Італію, як Арестович, бойовий офіцер, розвідник, артист, блогер, хто там ще? А так дуже зручно - всю опозицію в окопи, а ми тут будемо яйця перекочувати, з кармана в карман, по сімнадцять гривень.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:46

  lapay написав:
  freeze написав:Так долго продолжаться не может. Сотни тысяч мужиков с оружием
сидят, и некоторые дуреть начинают.

Так може тривати роками, як вже триває вісім років. Тривалість війни залежить не від Порошенко, Зеленського чи навіть підтримки Заходу, а від того, як довго фюрер буде при владі.
До того ж, певен, що Захід не буде давати зброю на штурм Донецька чи навіть Криму. Навіть Азейбарджан не зайшов в Карабах, хоча міг це зробити, без західної допомоги.

Восемь лет было всё же далеко не так.
Сравните количество погибших в 2021 и в 2022. Не было обстрелов городов, разрушенных домов по всей Украине. Много чего не было.
Так что всё-таки 1 год.
И Вас устраивает такая война, как сейчас, ещё 2-3-5 лет?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:
  ЛАД написав:активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии

Він хоч не злиняв в Італію, як Арестович, бойовий офіцер, розвідник, артист, блогер, хто там ще? А так дуже зручно - всю опозицію в окопи, а ми тут будемо яйця перекочувати, з кармана в карман, по сімнадцять гривень.


Прошу прощения что меня так много сегодня, но сижу на командном пункте и сна нет, в принципе тишина.
Хотя сегодня у нас всё таки один 200 есть.Погиб парень 28 лет, и Пля погиб в свой день рождения (((((
Скинули с дрона ВОГ, пацан не среагировал.
Так по поводу Арестовича. Я был уверен, что это аферист, который купил диплом. Но тут мой побратим подтвердил, что учился на одном курсе вместе с Аоестовичем в Одесском училище. Поэтому с одной стороны извиняюсь перед Аоестовичем за необоснованные подозрения. С другой стороны, ты уклонился, как офицер, и не воевал вместе с нами. Руки я тебе не подам.
По поводу Стерненко. Я полностью согласен с тем, что он говорит в Ютубе. Но бороться с бабушками на 9 мая в Одессе на аллее Славы это одно, но я его, здорового парня, не вижу на первой линии борьбы с орками под обстрелами. Может Ютуб блогер трусоват ? Адрес одесских военкоматов он знает. Welcome to ЗСУ, заслужи уважение

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Востаннє редагувалось freeze в Суб 25 бер, 2023 00:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:54

  lapay написав:
  ЛАД написав:активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии

Він хоч не злиняв в Італію, як Арестович, бойовий офіцер, розвідник, артист, блогер, хто там ще? А так дуже зручно - всю опозицію в окопи, а ми тут будемо яйця перекочувати, з кармана в карман, по сімнадцять гривень.

Не знаю, где сейчас Арестович, но он перед войной не бил себя в грудь, не расписывался в суперпатриотизме. В отличие от Стерненко.
А, по-вашему, зручно всем отправиться в окопы, а тем, кто больше всех к этому призывал блогерствовать вдали?

P.s. Кстати, откуда, что он в Италии?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2023 23:57

  ЛАД написав:
  lapay написав:
  ЛАД написав:активный "блогер" и критик власти почему-то не в армии

Він хоч не злиняв в Італію, як Арестович, бойовий офіцер, розвідник, артист, блогер, хто там ще? А так дуже зручно - всю опозицію в окопи, а ми тут будемо яйця перекочувати, з кармана в карман, по сімнадцять гривень.

Не знаю, где сейчас Арестович, но он перед войной не бил себя в грудь, не расписывался в суперпатриотизме. В отличие от Стерненко.
А, по-вашему, зручно всем отправиться в окопы, а тем, кто больше всех к этому призывал блогерствовать вдали?

P.s. Кстати, откуда, что он в Италии?

Катался туда на несколько дней на какой-то там форум. Уже давно вернулся.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:03

  freeze написав:Прошу прощения что меня так много сегодня, но сижу на командном пункте и сна нет, в принципе тишина.
Хотя сегодня у нас всё таки один 200 есть.Погиб парень 28 лет, и Пля погиб в свой день рождения (((((
Скинули с дрона ВОГ, пацан не среагировал.

А как можно среагировать? Что вообще делать в такой ситуации? Откуда у этих пдрсов мавики?
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:15

freeze
Что касается Арестовича.
До войны я к нему относился достаточно скептически. И высказывался по этому поводу на форуме.
Во время войны отношение изменил. Как пропагандист он сыграл весьма заметную роль. Сейчас над ним смеются: "через 1-2 недели", но тогда это было нужно, для очень многих он срабатывал как хорошее успокоительное. Позже, когда ситуация поменялась, изменились и его комментарии. И, в общем, если убрать пропагандистскую составляющую, у него достаточно трезвые и объективные комментарии.
По отзывам армейцев в самом начале войны он проявил себя и как военный, офицер. Писали о том, что он хорошо проявил себя при организации обороны где-то на севере, сейчас уже не упомню - под Черниговом что ли.
То, что он не был в армии - не все должны быть на фронте. Пока он был советником как пропагандист он сыграл заметную роль и принёс пользу. Вероятно, бОльшую, чем на фронте.
Чем занимается сейчас, не знаю. В отличие от многих здесь, персоналии не отслеживаю.
И фейки не сообщаю.
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 00:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Арестович умный, эрудированный и очень быстро мыслит. Очень смущает его актерское прошлое. И вообще биография с кучей белых пятен. Время от времени он себя выдает довольно дешевыми понтами и от этого прямо передергивает. Неоднозначный чел.
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