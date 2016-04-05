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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3857385838593860
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:00

  Ой+ написав:а народжуваність ну зовсім не росте
36 куе на три ребенка? Это развод! 50куе на одного. по ценам Украины. Это не считая жилья которым ребенка желательно обеспечить, чтобы он не шатался по арендам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:03

  Дюрі-бачі написав:
  vitaliian написав:2. Образование не причем, платили бы 50 куе на каждого ребёнка, рожали бы о-го-го.
Кілька років, а потім ціни б зросли і повернулись би до вихідної точки.

Они и так растут, без всяких выплат на детей, лук уже па 50. Чтобы цены не сильно росли можно выдавать детские как ковидную тысячу со строгим перечнем на что их можно потратить и лимитом на 1 месяц. Ну и чтобы их не пропивали не проигрывали в казино, не ездили по курортам, кроме детских оздоровительных. Перечень организаций выбирать по тендерам, если окажется цена выше рыночных исключать из программы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:18

Якби ви знали паничі...!©

Любі друзі))
Нажаль, фантастика поверхом вище)))

Я ж колись тут теж казав, щоб хоч іпотеку давали гривневу на придбання нерухомості для молодої сім'ї (вже не кажучи про 50куїв на 1 дитину :) )
Щоб таким чином теж стимулювали народжуваність...
1 дитина - іпотека під 7%
- народилась друга - зниження під 3%
- народилась третя і більше - під 1%

Це ж всього лише мізер відносно 50куїв на 1 дитину - але, навіть, і його нема!!!
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  #<1 ... 3857385838593860
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