vitaliian написав:Shaman у вас очень интересная позиция по Китаю. Нигде такую не встречал.
намагаюся створювати контент
що саме маєте на увазі? а то декілька думок про Китай вже висловлював
чи це така іронія?
Нет не ирония, предыдущая точка зрения что Си хочет быть пожизненным правителем при этом пользоваться западными технологиями и капиталом. И сегодняшняя про Тайвань. Это хорошо вписывается в парадигму роли Китая- миротворца, если США пойдут на уступки, Си со своей стороны надавит на пуйло. Какие уступки я хз, может вы знаете. Тайвань, доступ к технологиям, сокращение инвестиций в ценные бумаги США?
Для рафинированного Путина эта война бессмысленна. Что ему даст 100 км новых территорий? А вот как давилка Китая на СшА вполне имеет смысл. Чужими руками жар загребать
Китай дуже цікава країна. останні 30 років розвиток всього світу проходив в першу чергу під знаком індустріалізації Китаю. й Китай дуже розвинувся за ці 30 років. тільки приклад металургії вражає.
але при цьому ці 30 років діяла та сама цікава модель ротації влади - раз на 10 років. й як я розумію, щоб потрапити в той перелік наступних керівників, треба було поборотися - тобто реальні вибори, просто виборців менше. Сі поламав модель, не пройшов мідні труби. особисто я вважаю, що авторитаризм - це завжди путь в нікуди через недоліки, присутні в цій системі.
плюс вирішив, що Китай достатньо вже підріс, щоб кинути виклик Штатам. знову ж таки моя думка, що світ вже увійшов у етап глобалізації, де спільно розвиватися більш вигідно, ніж конфліктувати. тому цей виклик призведе до значної просадки Китаю, особливо в ситуації, коли не можна змінити курс країни, не змінивши владу.
якийсь різкий вихід із долара для Китаю неможливий хоча б потому, що зараз у нього ЗВР 3 трлн дол. Обрушить Китай дол, в США введуть амеро - а у Китая вже немає ЗВР. а от збільшити долю юаня в світі - можливо, що він й намагається робити.
та й у Китая багато своїх внутрішніх проблем. Капіталізм - це циклічні кризи. Зараз Китай почне вивчати це на своєму досвіді.
Але головний ризик - коли в авторитарних країнах криза, то як показує досвід - війна здається дуже простим рецептом вирішення проблем. а у світі дуже багато автократів-популістів - Китай, Раша, Турція, Іран, навіть Трамп в Штатах - теж офіс простих рішень.
дуже цікавий час. але нам не пощастило, що як я писав, війна, яка могла вибухнути в різних місцях, почалася в нас. Тому у нас свої випробування.
А Пу напав на нас по своїх божевільних причинах, але те, що Китай це використовує собі на користь й на ослаблення США та Європи - це факт.
Shaman написав:у етап глобалізації, де спільно розвиватися більш вигідно, ніж конфліктувати.
Shaman написав:коли в авторитарних країнах криза, то як показує досвід - війна здається дуже простим рецептом вирішення проблем
немного противоречие. Китай часть глобальной экономики (2я кажется экономика мира). Военные конфликты тоже цикличны, потому что это хвост разницы в скоростях развития технологий и общества (технологии развиваются быстрее). Война по идее устраняет этот дисбаланс. По этой причине ФРГ не стала страной изгоем после 2мв, более того, смогла стать финансовым и политическим центром Евросоюза. Их общество наелось Вильгельмов и Адольфов.
По этой же причине (цикличности) не было войны между СССР и США, потому что "военный цикл" 1914-1945 закончился в 1945. А дурака Хрущева, который хотел померяться ракетами быстро сняли. Даже тоталитарное общество, после деспота Сталина оказалось морально не готово к новой войне, что говорит о качественном сдвиге в его развитии.
Технологии с того времени сделали большой рывок вперёд - беспилотными, gps позиционирование, спутниковые фотографии, старлинки, активная бронезащита, термобарические боеприпасы. Много чего ещё, я не военный, но рывок технологий вижу. если ковырнуть глубже можно увидеть противоречие развития китайского общества и развитие технологий. Они готовы к новому МАО. как раз тот дисбаланс о котором я говорил выше. Миллиард обезьян с гранатами.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 31 бер, 2023 22:42, всього редагувалось 9 разів.
fler написав:По 1 питаню: мотивувати можна не лише грошима, а й підвищенням по кар'єрній драбині, відпустками, нагородами.
підвищення по кар'єрній драбині у військовий час-не дуже хороша мотивація. державні нагороди дають тим, хто побував в серйозному піздорезі і там добре себе проявив - така собі мотивація гроші-теж такий собі мотиватор, щодо сотки, так об'єктивно перші 10 місяців війни прилітало дуже багато чого. Зараз прилітає до 10 разів менше.
fler написав:По 3 питанню: "ремотує автівки" ще не означає "механік від Бога" . Це його робота зараз, тому що поки немає сенсу працювати там, де він був до війни. Час покаже, що йому робити далі. Мико недалеко від фронту, правда? Чи для вас принципово, щоб мій чоловік ремонтував автівки саме на нулі?
Миколаїв далеко від фронту. На 0 ніхто нічого не ремонтує. По можливості евакуюють у тиловий ремонтний підрозділ.