|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:37
Hotab написав:
на кого він буде кидатись
На пляшку з самогоном з курячого посліду.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 5796
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6606 раз.
- Подякували: 2997 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:49
Успіх написав:
Ми відпрацювали "зміну" 6-12-18міс, то будьте так ласкаві тепер ви попрацювати 6-12-18міс, а ми тим часом посидимо дома/пообнімаємо дружин/дітей і т.д. по списку цивільного життя
всі свої претензії та побажання в письмовому вигляді пиши у військкомат.
тут що ти намагаєшся довести? своє ЧСВ?
ЗІ
тобі нагадати що написав один з воюючих? ти таки всіх доконаєш що всі так будуть про тебе думати.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:55
V2 написав: Starikan написав: V2 написав:
Шановний Starikan
!
З яким питанням Ви не згодні або на яке готові самі дати відповідь?
Во-первых, я понятия не имею, кто такие Тедеев, Демченко, Таран и иже.
Вас забанили у гуглі?
Я знаю, кто такие (по должности) Зеленский, Залужный, Шмыгаль, Ермак, Кулеба, Сырский. Остальные мне не интересны.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19454
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2501 раз.
- Подякували: 3085 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:56
detroytred написав: mephala написав: detroytred написав:
Справа у тому, що Успіх практично питає форумчан: ви хоча б визнаєте, що я тут замість вас?
що означає замість когось? тобто той замість кого він воює гарантовано не отримає повістку?
Поки да.
Тобто саме тому, що він там, ми поки тут.
не вірна логіка. може бути що і ми там будем і він одночасно.
тому кожен сам воює за себе а не за когось.
як я вже казав - захищати він нас може, а воювати за нас ні.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8315
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 267 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 22:58
mephala написав:
не вірна логіка. може бути що і ми там будем і він одночасно.
тому кожен сам воює за себе а не за когось.
як я вже казав - захищати він нас може, а воювати за нас ні. цю тонку грань на жаль не кожному можна донести.
если долярчик добивался, чтобы вы начали вместо темы ветки обсуждать Его Величество, он своего добился.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18060
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2167 раз.
- Подякували: 3088 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 23:20
Hotab написав:
Не. Я на H145 пока. Теж через це місце постійно. З бажанням ополуснити лопаті в фонтані на річці.
Не читали случайно "Уловку-22", как ам.летчик, расслабляясь после боевого вылета, разрубил винтом своего коллегу на пляже?
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19454
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2501 раз.
- Подякували: 3085 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 04 чер, 2023 23:30
Faceless написав: ЛАД написав:
Но я когда-то просил сравнить цифры помощи армии, оказанной волонтёрами, и затратами государства. Цифры не сравнимые.
Окрім цифр варто дивитися на той асортимент, що можуть забезепечити волонтери і не може держава. Так, вартість снарядів і ракет, наприклад, по сумі буде просто колосальною. Але міноборони не взмозі забезпечити військових необхідною кількістю дронів, а цілком цивільні дрони типу Мавіків грають величезну роль у наших спроможностях, для розвідки, коригування і безпосереднього покращення кацапів за домовогою скидів. Така ж ситуація і з транспортом - роль "цивільних" пікапів/бусів так й просто автівок важко переоцінити. Авто військового призначення в такій кількості просто немає в природі, організувати поставки тисяч (якщо не десятків тисяч) корчів міноборони просто неможливо. Ці сегменти тримаються в першу чергу на волонтерах
Чому це не в змозі забезпечити дронами? В чому проблема? Якщо Китай не продає Міноборони (припустимо), то може купити, наприклад, мінторг.
Мавікі для безпосереднього покращення кацапів за допомогою скидів, наскільки розумію не використовуються, для розвідки і коригування - так, можна.
Немає достатньої кількості авто військового призначення - можливо, хоча слабо віриться, що армія США розраховує на громадянські авто. І я також не чув, щоб в рос. армію постачали громадянські авто. Як вони обходяться?
Але то таке. Чому не може постачати авто міноборони?
Пробачте, не знаю, що таке корчі. Перекладіть, будь ласка. Або поясніть як-небудь інакше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 24658
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5061 раз.
- Подякували: 4708 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Нед 04 чер, 2023 23:45
ЛАД написав:
Пробачте, не знаю, що таке корчі. Перекладіть, будь ласка. Або поясніть як-небудь інакше.
Автівки, яким у розвинутій країнах місце в металобрухті.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 31484
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1494 раз.
- Подякували: 2649 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 04 чер, 2023 23:46
flyman написав: ЛАД написав:
Пробачте, не знаю, що таке корчі. Перекладіть, будь ласка. Або поясніть як-небудь інакше.
Автівки, яким у розвинутій країнах місце в металобрухті.
как и электричкам шрт
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 18060
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2167 раз.
- Подякували: 3088 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|117336
|
|
|6076
|491276
|
|
|1
|5653
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|