Михалыч написав:ни разу не видел документов подтверждающих что это дворец путина
А хто крім навального вважає що це палац путіна? Ми ж з вами добре розуміємо що це все постановки ЦРУ для розхитування влади Росії насправді там будинок інтернат для сиріт.
Вам нужны пруфы, а навальнятам, нет, им хоть ссы в глаза-то Божья роса, этот вброс авна на вентилятор рассчитан ведь не на Вас и не на меня, а на россиян и их молодежь в первую очередь, а многим их них пруфы не нужны. Мое мнение, навязываемые западом странам третьего мира (к которым они относят и РФ и Украину) современные пиар технологии не способствует развитию критического мышления у населения.
Покушал, посмотрел сериал, решил поделиться с Вами последними новостями с замечательной Украины, а то Вам в Канаде, может будет интересно кроме пропагандонских мультов режима и их спонсоров, узнать о реальном состояние дел в горячо Вами любимой Украине, но в которую Вы почему то не хотите возвращаться. Ранее мы с Вами месяцев пять назад общались, я в том числе рассказывал за себя, за маму, за брата как его Украинское государство кинуло с пенсией, кратко проинформирую о тех событиях что произошли за это время. У меня особых новостей нету, относительно здоров и слава Богу могу позаботиться о себе сам не рассчитывая на власть/оккупационный режим, это знаете как в поле, идешь и если попалась куча навоза, проходишь мимо что бы не воняло, а не расковыриваешь, вот так и у меня с режимом, я их не трогаю и они меня пока слава Богу не трогают. Мама у меня персионерка, восьмой десяток, есть возрастные болячки, живет в однушке 36 квадратов, пенсия две девятьсот гривен при стаже больше 40 лет, за прошлый месяц пришлось заплать за коммуналку тысячу двести гривен или 41 процент от маминой пенсии, а субсидию режим ей дал всего 35 (тридцать пять) грн., что явно никак не дает возможность выравнять расходы на коммуналку для пенсов до уровня не более 15 % от пенсии (никаких крупных покупок и других факторов которые позволили государству ей не доплачивать до 15 % от пенсии у нее нет), но это такое, режим уже давно ложил мужской половой орган на законы Украины и Конституцию, объем финансирования бюджетных расходов на субсидии постоянно сокращают, а процедуру получения и назначения все усложняют, если бы мы с братом ей не помогали, то ей просто тупо не хватило бы денег на оплату коммуналки и лекарств, не говоря уже о еде, одежде и прочем, а сейчас режим устами своего сатрапа Витренко вообще предлагает отменить субсидии на коммуналку. Брат надеюсь помните, я Вам расписывал, работает врачом на скорой в небольшом городке и согласно решения КС Украины может уже выйти на пенсию, но его государство/режим кинуло с пенсией, ложил режим мужской половой орган на Конституцию Украины и решения Конституционного Суда Украины, поэтому он работает дальше на скорой в небольшом городке, коронавирусный получал всего один раз, хотя бывает что за один день выезжает на коронавирусные вызовы по пять раз в день, но для выплаты коронавирусных надо что бы он приехал, пациенту было очень плохо и он отвез на госпитализацию в больницу и уже в больнице сделали пациенту тест и подтвердили коронавирус, а он приезжает люди зачатую имеют тест на руках, либо обходится без госпитализации (очень многие сами отказываются ехать в наши больнички), вот так и получается, что вызывают и едет он на подтвержденный коронавирус (причем в подавляющем большинстве случаев люди делают тесты за свои деньги в частных клиниках), а коронавирусные ему как врачу приехавшему на короновирусный вызов не платят, заплятили всего за один месяц ноябрь и то со скандалом, там у них был вызов утром на адрес, приехала не его бригада и забрала бабушку, у нее в больничке тест не подтвердил коронавирус, а потом вечером привез в больничку с того же адреса уже он дедушку и в больничке сделали тест, у дедушки коронавирус подтвердился, так они записали в электронных реестрах дедушку под номером/вызовом тем же, что и утреннюю бабушку, так ему пришлось доказывать, что дважды бабушку не госпитализировали, вот карточка вечернего дедушки, вот запись в больничке, что приняли дедушку, так они его еще и крайним хотели сделать, что это мол он напутал и поставил деду не тот электронный номер карточки, а он говорит, как я мог напутать, если я у бабушки утром не был, была другая бригада и у меня все данные дедушки, а у вас утренняя бабушка....вот так вот, даже тут хотели натянуть, мало того, что ездит на заведомо коронавирусный вызовы где у людей уже есть результат положительный на ковид результат теста и ему за эти вызовы не платят, т.к. по их правилам они платят только только если ковид был обнаружен после того как он госпитализирует пациента, так и тут хотели сэкономить/обмануть что бы не выплачивать ковидные доплаты. Мы тут офигеваем с наших пропагандонов, как они расписывают, сколько якобы много они тестов делают, делают но очень мало, сначала говорили, что всех врачей скорой будут тестировать раз в десять дней -две недели, ага сейчас, за все время сделали на работе всего два теста и то он ходить, выпрашивать что бы ему сделали, очень много врачей переболело, некоторые умерли, положенную компенсацию он вообще не слышал что бы заплатили хоть кому то из родственников умерших врачей, он наверное уже тоже переболел на ногах и без больничных, кашель и температура у него была 36,9-37,4, приходил к своему семейному, просил сделать тест, ему отказывали, ссылались на то что есть распоряжение негласное врачей на больничные не отправлять, а то работать уже реально некому и так многие на больничном, а некоторые уволились, денег на тесты у семейных врачей нет в бюджете, можете делать за свой счет, а тест стоит нефига не три копейки что бы делать за свой счет, вот так режим заставляет врачей работать даже больным и если болен короной в легкой форме, то даже не делают тест, иди паши дальше и мало того заражай пациентов на вызовах, отношение власти/режима к медикам как к рабам/скоту, нагрузки запредельные, зарплата мизер, а Вы можете далльше верить пропагандонским мультикам режима и его западных спонсоров. За это время хорошо хоть одноразовые противоковидные костюмы появились, а маску одноразовую как выдавали на смену 12-24 часа, одну-две, так больше и не выдают, говорит могут вообще ни одной не дать, вынужден стирать и носить постоянно на каждую смену многоразовую маску (как там у Вас в Канаде, врачи тоже забирают домой маски, стирают их и потом носят на работу?). Что у нас тут в Одессе еще за новости, да, вот начался новый год, в том числе финансовый, существенно подняли в новом бюджете расходы на силовиков защащающих кресла власть имущих, на себя любимых-чинущ, а на медицину, образование и соц защиту, как то у режима не сростается, все денег не находится на это, что еще у нас тут интересного в Одессе, да пожалуй ничего особо нового, все оп старому, всевозможные активисты-гэбэшные сексоты дальше тероризируют город, занимаются под крышей СБУ безнаказанно террором, рекетом, убийствами, так неделю назад отличился друган сексота Стерненко уголовник нацист Кружилин, зарезавший 16 января 2021 г. мужчину в Одессе, а до этого безнаказанно нападавший на журналистов, грабивший и избивавший людей, думаю ему как и гэбэшному сексоту Стерненко тоже сойдет с рук, люди говорят, что он как и Стерненко так же завербован СБУ т.е. такой же гэбэшный сексот и Стерненко в чем тот же Стерненко фактически сам же признался на суде. Что еще у меня нового Вам рассказать, после моих постов гэбня ко мне не приходила, сексотов провокаторов активистов не подсылала, и даже штатных и нештатных своих палачей сексотов не подсылала, я пока жив, здоров и не плохо себя чухаю, хотя уверен, что СБУ само или через своих помощников мониторит и проверяет в том числе и то что я пишу, посмотрим как оно дальше будет, я ведь в отличии от Вас нахожусь в Одессе, а не в Канаде, шаговой доступноси для гэбни и их сексотов-активистов, с другой стороны мне если по закону, бояться нечего, Пу мне не дает указания что и как писать и не платит, пишу что думаю, все что пишу проверяемо как с мамой, ее пенсией, расходами на коммуналку и субсидией, так и в истории с братом, его работой, условиями работы, сколько раз делал анализы на ковид, доплатами ковидными, масками и т.д. Хотя какие законы в этой стране, где государство/режим превратило население в бы*** лохторат, а тех кто еще способен самостоятельно мыслить, да еще не дай бог критически, режим/гэбня всячески терроризирует, а то и безнаказанно убивает через своих штатных и внештатных палачей. У нас любого неугодного режиму могут посадить, что бы заткнуть рот, подкинуть и сфабриковать уголовное дело попутно навешав кучу ярлыков, все что угодно или просто убить. Меня пока, думаю реально спасает, даже не то, что я пишу правду и все что пишу проверяемо, а то, что на ветке осталось пару форумчан, я, Вы и пан майор из СБУ мониторит и никакого резонанса или угрозы для режиму от моей писанины нет, ветку читает пару человек (заранее у СБУшника прошу за майора прощение, я не знаю Вашего звания, может и подполковник мониторит ветку)
В общем вот так мы реально живем в горячо Вами любимой Украине, бросайте свою Канаду и возвращайтесь на родину, мы без Вас тут не справляемся.
Сегодня утром пан майор видно вышел на работу, из КВИКА исчез последний файл подкачки данных, файл Info, все закладки и таблицы с данными КВИКА исчезли, стал смотреть, у меня исчезли с компа все куки браузеров, файлы с папки Temp, кто то сегодня утром капитально прошарил мой комп, только неаккуратно, если бы не исчезновение файла подкачки, файла Info, и квик открылся как обычно, то я бы и не заметил и не стал дальше смотреть что еще пропало.
После обеда, почитал что пишут наши СМИ, попалось сразу три сообщения, что в разных областях Украины доблесное СБУ разоблачило агентов Кремля которым чуть ли не лично Пу, давал указание дискредитировать власть и устраивать и агитировать за тарифный майдан (я принципиальный противник майданов в Украине, считая, что любым майданом в Украине с населением доведенным тут до состояния бы*** лохтората, по его итогу воспользуются еще большие мрази чем предыдущие), поэтому никого не призывал и не призывыю на майдан в Украине. Жду теперь СБУшников, интересно что они мне навешают за ярлыки, работу на Кремль и что мне лично Пу дал указание, а может еще чет придумают/сфальсифицируют, или может все таки срочно маме доплатят субсидию до 15 % от ее пенсии, что бы у меня небыло оснований писать правду о том что и как здесь в Украине обстоит с тарифами и субсидиями, а не их пропагондонские мультики режима с их западными спонсорами повторять.
Вот, писал и вспомнил, уже так пропадали все данные Квика месяцев пять назад когда так же с Вами общался, приходилось как и сейчас востанавливать их с резервной копии, за 12 лет что я работаю в программе это всего два раза, что мне приходилось пользоваться для восстановления данных резервной копией.
Хотя думаю, нет, если прошлый раз как я писал про брата, тоже у меня пропали инфа и файлы с Квика и наверняка пан майор так же как и сейчас прошарил весь мой ком, но нифига не сделал, брат мой не смог выйти на пенсию согласно решения Конституционного Суда Украины, маски не появились, ковидные платить не стали, отношение к медикам в лучшую сторону не поменялось, то думаю и сейчас ничего маме не обломится, а скорей всего майору надоест моя писанина и он сфабрикует против меня дело, если прошарить мой комп и украсть/удалить мои данные и файлы не проблема для него, то спрашивается почему для него проблема техническая или моральная подбросить так же мне на комп какие то якобы компромитирующие меня данные и потом сфабриковать какое то дело и посадить, что бы заткнуть рот.
Конечно, может быть что это у меня на компе какая то тех проблема и данные с КВИКА и файлы исчезли из за нее, но как говорится, один раз случайность, а два уже закономерность и даже если допустить что у меня началась паранойя, то это не значит, что за мной ни кто не следит
P.S. Пан майор, может выйдите из тени расшифруетеся и все таки у нас немного финансовый сайт, может вы как человек с высшим образованием (надеюсь оно у Вас есть) эксперт по тех анализу, напишите на ветке свое видение куда пойдет пары ЕВРО-Доллар и Доллар-Гривна, меня очень интересует Ваше профессиональное экспертное мнение по данному вопросу
Попалось видео с обзором деятельности нашей доблестной разведки
После просмотра, решил проверить инфу с ролика и в инете найти этот доклад, почитать, оказалось он есть на главной странице сайта СВР, о существовании такой службы и сайта я и не подозревал Мое впечатление после прочтения - Жванецкий отдыхает, думаю нарикам, если распечатать листы с этого опуса, скрутить в трубочку, то можно даже канабисом не забивать, приход будет похлеще чем от травы, не знаю, что там употребляли писатели этого опуса, но явно чет посильней снюсов
P.S. если такие профи в СВР работают и пишут такие опусы достойные пера Жванецкого, то теперь с другой стороны понятно почему они так топорно работают и я смог заметить, что мой комп вероятно прошарили спецслужбы, некогда им аккуратно работать, надо ведь опусы писать в стиле "кошка родила котят-это Путин виноват" или "если писюн маловат-это Путин виноват" или как в том анекдоте "а нас то за что ?" в общем я реально уже начинаю напрягаться, жду гэешников или их сексотов-активистов, так ведь им проще, чем например начать платить людям субсидии до уровня который они сами установили в Законах Украины-пенсы должны платить за свой счет не больше 15 % от пенсии за коммуналку, у меня мама заплатила за прошлый месяц экономя имея счетчики на все 1200 грн. за коммуналку, а субсидию дали 35 грн. при пенсии 2900 это что Путин ей дал такую субсидию ? конечно режиму проще навешать ярлыков на задающих вопросы чем начать выполнять решение Конституционного Суда Украины например по пенсиям врачей-что бы мой брат смог выйти на пенсию согласно Конституции Украины и решения Конституционного Суда Украины, я уже молчу про то что бы режим/власть элементарно обеспечили врачей масками, тестами, ковидными доплатами-а нет, им ведь проще и выгодней ковиднве деньги перераспределить на строительство дорог, там ведь им проще и больше можно себе любимым отпилить куш не малый и т.д и не пилили/отжимали/воровали все что можно и что казалось бы даже нельзя как например на строительство мемориале революции Достоинства в Киеве непонятно куда делось 148 млн. грн. (меня всегда раздражали заголовки статей в инете типа все что надо знать по ...... такому то вопросу, событию, кто и почему решил, что это все что мне надо знать-непонятно, но думаю это как раз тот случай, что можно написать, все что надо знать о достоинсте Револиюции Достоинства-это, что спионерили на строительстве мемориала Достоинства 148 млн. грн. вот и все достоинство этой революции), когда после майдана т.н. новая честная власть клала мужской половой орган на законы Украины и Конституцию доведя правовой нигелизм власти до абсурда, все познается в сравнение и мне режим яныка по сравнению с этими мразями кажется просто милым и безобидным режимом клептомана или когда создали канал и посмотрел в ютубе пару роликов и передач предназначенного для Донбаса украинскими СМИ пропагандонами т.н. телеканала ДОМ-это вообще тихий ужас, это показывать нельзя даже на подконтрольной территории, не то что на не подконтрольной-одно сеяние вражды, розни и ненависти, что тоже во всем этом Пу и РФ виноваты и Пу руководит этим каналом и люди не должны ни себе, ни режиму задавать вопросы любой здравомыслящий человек у которого остались хоть остатки критического мышления с не промытыми шизоидной пропагандой проститутствующими т.н. украинских СМИ будет задавать себе вопросы а нет, если задаешь то по версии режима и его сатрапов автоматом становишься агентом Кремля которому чуть ли не лично Пу дает указание и бабло.
P.S. P.S. ладно, буду закругляться, а то чет меня прорвало, чувствую надо знать меру, а то доиграюсь в демократию, свободу слова и мнений в нашем псевдодемократичном тоталитарном государстве и точно режим навешает ярлыков-подбросит-посадит или не заморачиваясь еще проще подошлет своих сексотов убить меня. Надеюсь мне хватит выдержки несмотря на весь тот маразм и скотство, что развел режим, еще минимум месяцев пять не писать и не подставляться под репрессивную машину режима, а лучше вообще больше постараюсь не писать, не уверен смогу ли сдержаться что бы не высказаться, но постараюсь, а то реально страшно за себя и близких с учетом, что может сделать режим и его сексоты-активисты.
США внесли российское судно-трубоукладчик «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», и его собственника — компанию «КВТ-РУС» в еще один санкционный список, следует из сообщения на сайте американского Минфина.
Баржа и ее владелец попали под санкции в рамках закона о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). 19 января в отношении «Фортуны» уже были введены ограничения, но в соответствии с законом CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). Их применила предыдущая американская администрация во главе с Дональдом Трампом.
«Мы готовы дать дополнительные мощности для транспортировки в связи с дефицитом газа в Европе. Но „Газпром“ не использует эту возможность», — сказал Макогон (гендир компании «Оператор ГТС Украины»).
По его словам, таким образом российская корпорация преследует цель как можно быстрее ввести в эксплуатацию «Северный поток-2».
Макагон живет в своей параллельной реальности, реально в 2021 г. экспорт Газпрома в ЕС увеличился почти на четверть, это вытекает из цифр экспорта Газпрома в дальнее зарубежье, чуток ушло на "Силу Сибири" но основной экспорта прирост ушел на страны ЕС.
"Экспорт в страны дальнего зарубежья компания увеличила до 107,5 миллиардов кубометров газа. Таким образом, "Газпром" продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному (108,9 миллиарда кубометров за 6,5 месяцев 2018 года). Рост, по сравнению с аналогичным показателем 2020 года, — на 24,3% (на 21 миллиард кубометров)", — сообщает "Газпром".
В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 205,2%), Германию (на 43,3%), Италию (на 15%), Румынию (на 294,8%), Польшу (на 16,5%), Сербию (на 123,5%), Францию (на 10,3%), Болгарию (на 44,1%), Грецию (на 21,3%).
"Поставки газа в Китай по "Силе Сибири" также продолжают увеличиваться", — добавляет "Газпром".
Таким образом, рост экспорта превысил значительно рост добычи Газпрома.
Да, еще + для Газпрома, это выигранный поляками суд, теперь они каждый год будут переплачивать Газпрому ту сумму, что у него выиграли в суде и которой так радовались, когда отвязались в значительной мере от условий покупки по цене долгосрочных контрактов привязанной к цене нефти, на спотовые цены, которые сейчас в два с лишним раза выше чем по долгосрочным контрактам, с 2008 г. цена на нефть практически не выросла, а вот цена на газ выросла в разы и такая долгосрочная тенденция разрывы в росте цен будет сохраняться. Но если у Польши есть хотя бы планы перестройки своей газовой системы под норвежский газ и СПГ, а главное — деньги на содержание трубы и оплату дорого норвежского газа и СПГ, то с Украиной все иначе: у нее нет ни того, ни другого.
Поздравляю акционеров Газпрома с грядущими шикарными дивами за 2021 г. и в частности форумчанина Волгаря, завидую белой завистью, я вообще давно говорю, надо пока Газпром стоит копейки скупить его на корню и жить за счет дивов и тогда нам будет пофиг как там качает газ Газпром и через какие трубы/маршруты, сам ищу окно возможностей для того что бы чуток вложиться в Газпром хоть на пару сотен акций, но пока у меня нет свободных денег .