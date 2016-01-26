Додано: Нед 24 січ, 2021 01:01

Покушал, посмотрел сериал, решил поделиться с Вами последними новостями с замечательной Украины, а то Вам в Канаде, может будет интересно кроме пропагандонских мультов режима и их спонсоров, узнать о реальном состояние дел в горячо Вами любимой Украине, но в которую Вы почему то не хотите возвращаться.Ранее мы с Вами месяцев пять назад общались, я в том числе рассказывал за себя, за маму, за брата как его Украинское государство кинуло с пенсией, кратко проинформирую о тех событиях что произошли за это время.У меня особых новостей нету, относительно здоров и слава Богу могу позаботиться о себе сам не рассчитывая на власть/оккупационный режим, это знаете как в поле, идешь и если попалась куча навоза, проходишь мимо что бы не воняло, а не расковыриваешь, вот так и у меня с режимом, я их не трогаю и они меня пока слава Богу не трогают.Мама у меня персионерка, восьмой десяток, есть возрастные болячки, живет в однушке 36 квадратов, пенсия две девятьсот гривен при стаже больше 40 лет, за прошлый месяц пришлось заплать за коммуналку тысячу двести гривен или 41 процент от маминой пенсии, а субсидию режим ей дал всего 35 (тридцать пять) грн., что явно никак не дает возможность выравнять расходы на коммуналку для пенсов до уровня не более 15 % от пенсии (никаких крупных покупок и других факторов которые позволили государству ей не доплачивать до 15 % от пенсии у нее нет), но это такое, режим уже давно ложил мужской половой орган на законы Украины и Конституцию, объем финансирования бюджетных расходов на субсидии постоянно сокращают, а процедуру получения и назначения все усложняют, если бы мы с братом ей не помогали, то ей просто тупо не хватило бы денег на оплату коммуналки и лекарств, не говоря уже о еде, одежде и прочем, а сейчас режим устами своего сатрапа Витренко вообще предлагает отменить субсидии на коммуналку.Брат надеюсь помните, я Вам расписывал, работает врачом на скорой в небольшом городке и согласно решения КС Украины может уже выйти на пенсию, но его государство/режим кинуло с пенсией, ложил режим мужской половой орган на Конституцию Украины и решения Конституционного Суда Украины, поэтому он работает дальше на скорой в небольшом городке, коронавирусный получал всего один раз, хотя бывает что за один день выезжает на коронавирусные вызовы по пять раз в день, но для выплаты коронавирусных надо что бы он приехал, пациенту было очень плохо и он отвез на госпитализацию в больницу и уже в больнице сделали пациенту тест и подтвердили коронавирус, а он приезжает люди зачатую имеют тест на руках, либо обходится без госпитализации (очень многие сами отказываются ехать в наши больнички), вот так и получается, что вызывают и едет он на подтвержденный коронавирус (причем в подавляющем большинстве случаев люди делают тесты за свои деньги в частных клиниках), а коронавирусные ему как врачу приехавшему на короновирусный вызов не платят, заплятили всего за один месяц ноябрь и то со скандалом, там у них был вызов утром на адрес, приехала не его бригада и забрала бабушку, у нее в больничке тест не подтвердил коронавирус, а потом вечером привез в больничку с того же адреса уже он дедушку и в больничке сделали тест, у дедушки коронавирус подтвердился, так они записали в электронных реестрах дедушку под номером/вызовом тем же, что и утреннюю бабушку, так ему пришлось доказывать, что дважды бабушку не госпитализировали, вот карточка вечернего дедушки, вот запись в больничке, что приняли дедушку, так они его еще и крайним хотели сделать, что это мол он напутал и поставил деду не тот электронный номер карточки, а он говорит, как я мог напутать, если я у бабушки утром не был, была другая бригада и у меня все данные дедушки, а у вас утренняя бабушка....вот так вот, даже тут хотели натянуть, мало того, что ездит на заведомо коронавирусный вызовы где у людей уже есть результат положительный на ковид результат теста и ему за эти вызовы не платят, т.к. по их правилам они платят только только если ковид был обнаружен после того как он госпитализирует пациента, так и тут хотели сэкономить/обмануть что бы не выплачивать ковидные доплаты. Мы тут офигеваем с наших пропагандонов, как они расписывают, сколько якобы много они тестов делают, делают но очень мало, сначала говорили, что всех врачей скорой будут тестировать раз в десять дней -две недели, ага сейчас, за все время сделали на работе всего два теста и то он ходить, выпрашивать что бы ему сделали, очень много врачей переболело, некоторые умерли, положенную компенсацию он вообще не слышал что бы заплатили хоть кому то из родственников умерших врачей, он наверное уже тоже переболел на ногах и без больничных, кашель и температура у него была 36,9-37,4, приходил к своему семейному, просил сделать тест, ему отказывали, ссылались на то что есть распоряжение негласное врачей на больничные не отправлять, а то работать уже реально некому и так многие на больничном, а некоторые уволились, денег на тесты у семейных врачей нет в бюджете, можете делать за свой счет, а тест стоит нефига не три копейки что бы делать за свой счет, вот так режим заставляет врачей работать даже больным и если болен короной в легкой форме, то даже не делают тест, иди паши дальше и мало того заражай пациентов на вызовах, отношение власти/режима к медикам как к рабам/скоту, нагрузки запредельные, зарплата мизер, а Вы можете далльше верить пропагандонским мультикам режима и его западных спонсоров. За это время хорошо хоть одноразовые противоковидные костюмы появились, а маску одноразовую как выдавали на смену 12-24 часа, одну-две, так больше и не выдают, говорит могут вообще ни одной не дать, вынужден стирать и носить постоянно на каждую смену многоразовую маску (как там у Вас в Канаде, врачи тоже забирают домой маски, стирают их и потом носят на работу?).Что у нас тут в Одессе еще за новости, да, вот начался новый год, в том числе финансовый, существенно подняли в новом бюджете расходы на силовиков защащающих кресла власть имущих, на себя любимых-чинущ, а на медицину, образование и соц защиту, как то у режима не сростается, все денег не находится на это, что еще у нас тут интересного в Одессе, да пожалуй ничего особо нового, все оп старому, всевозможные активисты-гэбэшные сексоты дальше тероризируют город, занимаются под крышей СБУ безнаказанно террором, рекетом, убийствами, так неделю назад отличился друган сексота Стерненко уголовник нацист Кружилин, зарезавший 16 января 2021 г. мужчину в Одессе, а до этого безнаказанно нападавший на журналистов, грабивший и избивавший людей, думаю ему как и гэбэшному сексоту Стерненко тоже сойдет с рук, люди говорят, что он как и Стерненко так же завербован СБУ т.е. такой же гэбэшный сексот и Стерненко в чем тот же Стерненко фактически сам же признался на суде.Что еще у меня нового Вам рассказать, после моих постов гэбня ко мне не приходила, сексотов провокаторов активистов не подсылала, и даже штатных и нештатных своих палачей сексотов не подсылала, я пока жив, здоров и не плохо себя чухаю, хотя уверен, что СБУ само или через своих помощников мониторит и проверяет в том числе и то что я пишу, посмотрим как оно дальше будет, я ведь в отличии от Вас нахожусь в Одессе, а не в Канаде, шаговой доступноси для гэбни и их сексотов-активистов, с другой стороны мне если по закону, бояться нечего, Пу мне не дает указания что и как писать и не платит, пишу что думаю, все что пишу проверяемо как с мамой, ее пенсией, расходами на коммуналку и субсидией, так и в истории с братом, его работой, условиями работы, сколько раз делал анализы на ковид, доплатами ковидными, масками и т.д. Хотя какие законы в этой стране, где государство/режим превратило население в бы*** лохторат, а тех кто еще способен самостоятельно мыслить, да еще не дай бог критически, режим/гэбня всячески терроризирует, а то и безнаказанно убивает через своих штатных и внештатных палачей. У нас любого неугодного режиму могут посадить, что бы заткнуть рот, подкинуть и сфабриковать уголовное дело попутно навешав кучу ярлыков, все что угодно или просто убить. Меня пока, думаю реально спасает, даже не то, что я пишу правду и все что пишу проверяемо, а то, что на ветке осталось пару форумчан, я, Вы и пан майор из СБУ мониторит и никакого резонанса или угрозы для режиму от моей писанины нет, ветку читает пару человек (заранее у СБУшника прошу за майора прощение, я не знаю Вашего звания, может и подполковник мониторит ветку)В общем вот так мы реально живем в горячо Вами любимой Украине, бросайте свою Канаду и возвращайтесь на родину, мы без Вас тут не справляемся.